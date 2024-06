Ezt várja a magyar válogatottól az Európa-bajnokságon a szuperszámítógép

Az Opta szuperszámítógépe elvégezte a szokásos elemzését, ami alapján végeredményt jósolt a nyári Európa-bajnokságra. A június 14-én kezdőd németországi tornán 24 csapat száll majd harcba a trófeáért, nagy meglepetésekre pedig nem számíthatunk, a végelszámolásnál a várakozások szerint a legerősebb nemzetek lesznek majd ott.

Az Opta szuperszámítógépe 10 ezer alkalommal szimulálta le a tornát,

ezen eredmények alapján állította fel a sorrendjét, tehát a legvalószínűbb végkimeneteleket vette számításba, ezek alapján Anglia a legesélyesebb a végső sikerre 19,9 százalékos eredménnyel, ami azért is érdekes, mert Gareth Southgate csapata soha nem nyert még Eb-t, ráadásul legutóbb hazai pályán bukta el a döntőt az olaszokkal szemben tizenegyesekkel.

Szoboszlai Dominikék messzire juthatnak az Európa-bajnokságon

Fotó: Szoboszlai Dominik/Instagram

Az angolok mögött sorrendben a franciák (19,1 százalék esély a végső sikerre), a házigazda és egyben csoportellenfeleink, a németek (12,4), a spanyolok (9,6) és a portugálok (9,2) jönnek.

Érdekesség, hogy a címvédő olaszok ismétlésére csak 5 százalék esélyt ad a szerkezet, még a hollandok is jobban állnak ennél, 5,1 százalékkal.

Ami a magyarokat illeti, az esélyünk a végső sikerre 0,9 százalék, de ezzel több nemzetet is megelőzünk. Mögöttünk van ebben a sorrendben Lengyelország, Csehország, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Albánia és az egyetlen újonc, Grúzia is.

Az Opta szerint az Eb-döntőbe 3,1 százalék esélyünk van bejutni, a négy közé 8,7, míg a legjobb nyolc közé 24,5. Utóbbival egyébként még megelőzzük a skótokat, a szerbeket és az osztrákokat is, tehát 10 nemzetnél is jobbak az esélyeink arra, hogy az egyenes kieséses szakaszan is menjünk majd egy kört, ami óriási siker lenne.

Ami a csoportunkat illeti, azt nagy eséllyel a németek nyerik, mögöttük a skótoknak, a svájciaknak és nekünk is nagyjából ugyanannyi esélyünk van továbbjutni. Ebben a rangsorban vezetnek a svájciak, de minimális a lemaradása a magyaroknak, majd a skótoknak is.

