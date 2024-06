Az 51 éves Pascal Jansen legutóbb az AZ Alkmaarnál tevékenykedett 2020 decemberétől 2024 januárjáig, itt együtt dolgozott többek között a magyar válogatott Kerkez Milossal is, de annak az Arne Slotnak is volt az asszisztense, aki nemrégiben Jürgen Kloppot váltotta a Liverpoolnál. A Ferencváros ügyeiben jól értesült szurkolói portál, az ulloi129.hu az oldalán megosztott egy fotót, amely arról tanúskodik, hogy a holland edző már megérkezett a Népligetbe.

Fotó: AFP (Photo by Ed van de Pol / ANP / AFP) / Netherlands OUT

A Paks ellen elveszített Magyar Kupa-döntő után távozó Dejan Sztankovics utódja Jansen lehet, aki az AZ Alkmaar csapatával harmadikként, negyedikként és ötödikként is zárta a holland élvonalat, minden évben sikerült kiharcolnia a nemzetközi kupaszereplést. Az elmúlt napokban Angliában szóba hozták a Sunderland együttesével is, de a hírek szerint a Fradinál az egyik fő jelölt.

A Ferencváros kispadjára a holland tréner mellett még a jelöltek között emlegetik a Maccabi Tel-Aviv edzőjét, Robbie Keane-t,

aki játékosként a Liverpoolban is futballozott, az ír válogatottban pedig 146 alkalommal szerepelt.

Rajtuk kívül még jelölt két norvég edző, a Moldét irányító Erling Moe, valamint a legutóbb a Club Bruggénél dolgozó, de a skót Celticnél is megfordult Ronny Deila is. A hírek szerint utóbbi két szakemberrel már meg is voltak a tárgyalások.

