Nem röhögnek, hanem őrjöngenek: szerintük megszégyenítették a mémek miatt világhírű Ádám Martint

Finnországban eléggé meglepő módon értelmezték azt, ahogy Ádám Martin egy perc alatt lett világhírű. A magyar válogatott játékosa csereként állt be Svájc ellen, s nem sokkal később már az egész világ róla beszélt. Egy nappal a mérkőzés után pedig már az internetet ellepték a vele kapcsolatos mémek is.

Ádám Martin néhány perc alatt világhírű lett

Fotó: Origo - Mirkó István

A finn Helsingin Sanomat azonban kissé másképpen látja ezt.

Az ott megjelent cikkben egyértelműen arról beszélnek, hogy Ádám Martin a teste miatt megszégyenítették.

Miközben a finn lapban a cikk szerző is azt írja le, hogy Ádám Martin egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy profi focista. Felsorolják az eddig csapatait, leírnak róla mindent. Aztán megkérdezték a Nemzeti Sport munkatársát, Borbola Bencét, hogy miért hördült fel ennyire a világ Ádám Martin láttán?

Borbola elmondta, hogy őt is nagyon meglepte ez az őrület, amely Ádám Martin miatt kitört. Megpróbálta a finneknek elmagyarázni, hogy mindez most csak a világ számára érdekes, mert Magyarországon ez eddig nem volt téma. „Túlsúlyosnak tűnik, de valójában nem az. Mindig is ilyen volt. Elmesélte, hogy gyerekként ilyen volt már az alkata. Az ő erőssége, hogy nagyon erős és a testével jól védi a labdát" - mondta el a meglepett finneknek Borbola Bence.

Mi meg csak azt tesszük hozzá: és remek góllövő. Hiszen gólkirály volt Magyarországon.