Brutális árakkal kell számolniuk a foci-Eb-re utazó szurkolóknak

Azoknak a magyar szurkolóknak, akik szeretnének eljutni a foci-Eb-re, a legutóbbi két Európa-bajnoksággal ellentétben most sokkal jobbak a lehetőségeik, hiszen a június 14-től július 14-ig tartó torna küzdelmeit nem túl távoli országban, hanem Németországban rendezik. Összesen tíz német városban zajlanak majd a meccsek, egész pontosan Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Lipcse, München, Köln és Stuttgart ad otthont a tornának. A magyar válogatott utóbbi kettőben játssza a csoportmeccset, ugyanis a Svájc elleni kölni debütálás után Szoboszlaiék június 19-én a házigazda Németország ellen, majd néhány nappal később a Skócia ellen is a baden-württenbergi városban lépnek pályára.

Egész Németország futball-lázban ég

Fotó: Anadolu via AFP

Horribilis jegyárak várnak a későn ébredőkre

A magyar válogatott meccseire óriási volt a túljelentkezés és szinte pillanatok alatt elfogytak a jegyek.

A német szervezők 270 ezer jegyet hoztak forgalomba első körben, így elővételben már 10-12 ezer forintért juthattak csoportmérkőzésekre szóló belépőkhöz a szurkolók. A kicsivel jobb helyekre a csoportmeccseken 20-40 ezer, a fontosabb találkozókra 60-80 ezer forinttól lehetett korai elővételben jegyeket kapni, de a döntőhöz közeledve és jobb helyekre a hivatalos belépők már 100 és 300 ezerbe kerültek, míg az elődöntő és a döntő prémiumjegyei 400 és 800 ezer forint között volt elérhető előregisztrációval.

Magyar szurkolók a kölni stadion előtt

Fotó: Anadolu via AFP

Azonban hiába akart több százezer magyar drukker belépőhöz jutni, csak alig húszezren buzdíthatják a helyszínről Szoboszlai Dominikékat. Az európai szövetség (UEFA) a jegyet igénylők között sorsolással döntött arról, kik azok a szerencsések, akik ott lehetnek Kölnben, illetve a németek (június 19.) és a skótok (június 23.) elleni összecsapásokon Stuttgartban. Így azonban jóval nagyobb lett az esélye annak, hogy

a "semleges" jegyek jegyüzérekhez vagy olyan emberekhez kerültek, akik aztán továbbértékesítették a belépőket – jócskán többszörös áron.

Ahogy közeledett az Európa-bajnokság kezdete, a jegyárak úgy emelkedtek, a legtöbb csoportmeccsre ma már a 160-200 ezer forintos last minute UEFA-jegyek is elfogytak. Sőt, a csoportkörre szóló legdrágább, 200 eurós (75 ezer font) jegytípust különböző oldalakon 500, 700, sőt 1100 euróért (nagyjából 188-442 ezer forint) is árulják.