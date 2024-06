Ez a felvetés egyáltalán nem ördögtől való. A csoportmeccsek után most is 2 nap szünet következik, a csapatoknak így is, úgy is utazniuk kell, hiszen például azok a csapatok, amelyek az utolsó csoportkörben az utolsó napon játszanak, még a meccs előtt sem tudták, hogy melyik városban lesz a következő mérkőzésük. Ez tehát nem lehet kifogás. Ráadásul ez a sorsolásos módszer tényleg nem nélkülözné az izgalmakat.

A portugál csapatból csak Cristiano Ronaldo akart nyerni?

Egy másik felvetés szerint azt kellene megtenni, hogy a csoportkör harmadik fordulójának összes meccsét azonos időben kellene lejátszani mert ebben az esetben is kizárt lenne a bundázás és a számolgatás. Ezt azonban szinte kizárt, hogy megtegyék,

mert ehhez a komoly jogdíjat fizető tévétársaságok sem járulnának hozzá, arról nem is beszélve, hogy ehhez 12 stadionnak kellene rendelkezésre állnia.

A helyzet tehát nem jó és nem lesz jobb 2026-ban sem, amikor az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban 48 csapatos focivébét rendeznek. A lebonyolítás szinte teljesen olyan lesz, mint a mostani, csak minden duplán számít majd. Azaz lesz 12 db csoport (A-tól L-ig), a csoportok első két helyezettje továbbjut (az 24 csapat), hozzájuk csatlakozik a 8 (!) legjobb harmadik is. Az A-csoport négy csapata 2026. június 24-én fejezi be a csoportkört, majd a csoport első helyezettje 6 nappal később, június 30-án lép pályára a 32-es direkt kieséses táblán. Az L-csoport utolsó fordulója 2026. június 27-én lesz, a 32-es táblán a csoport győztesen július 1-én lép pályára. Tehát az A-csoport győztesének 5 szünnapja lesz, az L-csoport győztesének 3.