A pénteki müncheni nyitómeccset megelőző, csütörtöki sajtótájékoztató nem tartott sokáig, mivel Julian Nagelsmannt A feldühítette a teremben lévő tömeg hangos morajlása, ezért nyugalomra szólította fel a jelenlévő újságírókat – írja a 20min.ch.

Kicsit most úgy érzem magam, mint az iskolában. Talán mindannyian lehetnénk egy kicsit csendesebbek. Az igazán jó lenne. Köszönöm”

– mondta idegesen a német szövetségi kapitány, majd optimistán nyilatkozott a hazaiak esélyeiről az Európa-bajnokság rajta előtt.

Julian Nagelsmannt felbosszantották a hagoskodó újságírók a nyitómeccs előtt

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nagelsmann elismerte, hogy feszült az Eb kezdete miatt, de leszögezte, hogy szilárdan hisz abban, hogy a német labdarúgó-válogatott képes lehet megnyerni a tornát. Nagelsmann szerint a játékosainak már nincs szükségük különösebb instrukciókra a nyitány előtt.

Dögösek, kíváncsiak, éhesek. A póráz továbbra is nálam van, de holnap elengedem"

– jelentette ki csütörtökön a német kapitány, aki arról is beszélt, hogy a sajtó- és a közvélemény hatalmas nyomást helyezett rájuk az utóbbi időben, de szerinte meg fognak tudni ezzel bírkózni.

"Le tudjuk győzni a nyomást, és legyőzhetjük Skóciát is" – mondta a 36 éves szakember, aki a hazai tornán kiemelten számít a szurkolókra is. "Azt szeretném, hogy mindannyiunknak számára nagyszerűen alakuljon ez a verseny. Ki kell használnunk a hazai pálya előnyét" – majd az újságírók felé is kifejezte a kívánságát.

Nagelsmann szerint a rájuk nehezedő nyomás ellenére nagyszerű Eb elé nézhetnek

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

"Arra kérek mindenkit, hogy a stadionban legyen majd hangos. Lehet, elviszem majd innen a skót sajtó képviselőit, de egyébként ti is tudtok hangosak lenni! - üzente a német újságíróknak Nagelsmann. Boldog vagyok, amikor kommunikálhatok a játékosokkal a mérkőzés alatt, de pénteken nem bánnám, ha nem tehetném, mert túl hangos lenne a stadion" - jegyezte meg.

Az A csoportban Németország pénteken Skócia ellen kezdi meg az Európa-bajnoki szereplését. A németek a második, a skótok a harmadik fordulóban találkoznak a magyarokkal, akik számára szombaton, Kölnben a svájciak ellen rajtol az Eb.