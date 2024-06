Nem nagyon van olyan futball-drukker, akinek az oroszországi foci-vb óta be kellene mutatnunk Ivana Knöllt. A horvát modell, influenszer és Insta-sztár megjelenése a 2018-as tornán alaposan feldobta a drukkereket, Ivana pedig ezt kihasználva azóta is nagy tornáról nagy tornára jár, és gyűjti a követőket a közösségi oldalán.

A horvát kebelcsoda, Ivana Knöll is megérkezett a foci-Eb-re

Fotó: Instagram/knolldoll

De a németországi foci-Eb-n komoly kihívója akadt, a lengyel-holland meccsen ugyanis megjelent előbbi csapat legnagyobb szurkolója, a hazájában csak Miss Európa-bajnokság néven emlegetett, Marta Barczok, aki ugyanazt a módszert veti be, mint horvát kolléganője: kevés ruha, lenyűgöző idomok, és feltűnő jelenlét a stadionban.

Marta Barczoktól sem ismeretlen egyébként a focitornákon, a The Sun brit bulvárlap cikke szerint már a 2016-os és a 2021-es Eb-n is tiszteletét tette, ezúttal pedig Németországban szándékozik tölteni a torna egy hónapját. Ami még érdekes lehet, hogy bár szíve elsősorban a lengyelekért dobog, az angol csapatot is imádja, nekik is ugyanúgy fog szurkolni.

És bár nagy rajongója Harry Kane-nek, meglátása szerint a franciák világbajnok klasszisa, Kylian Mbappe lesz a németországi torna legnagyobb sztárja.

És akkor most olvasóinkon a sor, hogy eldöntsék, melyik hölgy a szemkápráztatóbb!