A spanyol Lamine Yamal hatalmas játékkedvvel játszott múlt csütörtökön az olaszok ellen, de a meccs utáni interjúja miatt akár pénzbüntetést is kaphatnak a spanyolok - számolt be róla a Kronen Zeitung. A német ifjúságvédelmi törvények kimondják, hogy este 8 óra után nem dolgozhatnak a kiskorúak. Emiatt akár 30 ezer eurós (nagyjából 12 millió forint) bírságot is kiszabhat az UEFA a spanyol válogatottra.

Lamine Yamal miatt pénzbírságot is kaphat a spanyol szövetség

Fotó: AFP

A spanyolok megszegték az ifjúságvédelmi törvényeket?

Ugyan a német törvény magára a profi sportra nem vonatkozik, de a 16 éves Yamal a meccs befejeztével nem ment haza lefeküdni, hanem újságírói kérdésekre válaszolt, sajtóhírek szerint emiatt kaphat büntetést az egyenes kieséses szakaszba már biztosan továbbjutott spanyol válogatott.

A Bild ugyanakkor arról ír, hogy a fiatal sportolók felmentést kapnak a törvény alól, így este 23 óráig játszhatnak, de a kötelező sajtóeseményeket, az interjúkat és az autogramosztást is addig be kell fejezni. A spanyol szövetségnél nem tartanak attól, hogy pénzbüntetéssel sújtanák őket.

Yamal idén, a Georgia ellen 7-1-re megnyert Eb-selejtezőn mutatkozott be a spanyol válogatottban, ahol azonnal a nemzeti csapat történetének legfiatalabb debütáló játékosa és gólszerzője lett. Az első fordulóban, a horvátok ellen 16 évesen és 338 naposan ő lett a valaha volt legfiatalabb játékos, aki az labdarúgó-Európa-bajnokságok történetében pályára lépett. A 3-0-ra megnyert meccsen gólpasszt adott a Barcelona csodagyereke.

A horvátokat és az olaszokat legyőző spanyolok már biztos továbbjutottak a B csoportból. Luis de la Fuente csapata hétfő este Albánia ellen zárja a csoportkör küzdelmeit.