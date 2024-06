Az írek klasszis ketrecharcosa, Conor McGregor köztudottan hatalmas futballrajongó, azontúl is a Manchester United rajongója. Olyannyira, hogy 2021-ben elgondolkodott azon, megvegye-e a Manchester Unitedet. A visszatérése készülő UFC-legenda a németországi labdarúgó Európa-bajnokság küzdelmeit is figyelemmel késéri, sőt még fogadást is kötött.

Ronaldo a hatodik kontinensviadalán lépett pályára

Fotó: AFP

McGregor az Instagram oldalán jelentette be, hogy

az Eb kezdete előtt hatalmas pénzt, 60 ezer dollárt (nagyjából 22 millió forint) tett fel arra, hogy a portugál válogatott 39 éves világsztárja, Cristiano Ronaldo lesz a torna gólkirálya.

Az ír ketrecharcos tippje meglehetősen merész, lévén a fogadóirodáknál 14-szeres szorzót kínáltak arra, hogy a hatodik Eb-jén szereplő Ronaldo fogja rúgni a legtöbb gólt. Ez azt jelenti, hogy ha a szaúdi al-Nasszr támadója végez a góllövőlista élén, akkor McGregor 840 ezer dollárt (mintegy 300 millió forint) zsebelhet be.

A Celebrity Net Worth szerint az UFC-legenda vagyona 200 millió dollárra (73,7 milliárd forint) tehető.

Cristiano Ronaldo kedden kezdőként végig ott volt a pályán a portugál válogatottban a csehek elleni csoport mérkőzésen, s ugyan gólt nem szerzett, de abszolút rekorder lett a labdarúgó Európa-bajnokságok történetében, ugyanis korábban még soha senki nem szerepelt hat Eb-n, emellett a portugál támadó lépett pályára a legtöbb kontinensbajnoki mérkőzésen (26) és ő a kontinenstornák legeredményesebb játékosa is 14 góllal. Mindezek mellett ő az egyetlen futballista, aki öt Eb-n is eredményes volt. Ha a portugálok mindhárom csoportmeccsén lehetőséget kap, eléri az 50 mérkőzést világeseményeken (vb, Eb). Pályafutása 900. góljának megszerzéséhez ötször kell eredményesnek lennie.

