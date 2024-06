A török bajnokságokat decemberben azért függesztették fel, mert az 1-1-re végződött Ankaragücü-Rizespor mérkőzésen a hazai csapat elnöke, Faruk Koca berohant a pályára és durván megütötte Halil Umut Meler bírót, aki a földre esett, ahol többen megrugdosták. A török játékvezető szemsérüléssel került kórházba, ahonnét néhány nap múlva kiengedték. A magyar védő, Mocsi Attila sérülés miatt nem volt a Rizespor keretében, a lelátóról nézte végig a találkozót, a botrányos esetnél pedig már a kispad mellett állt, ám a tömeg miatt nem látta az ütést.

Halil Umut Melert durván megütötte Faruk Koca klubelnök

Fotó: Anadolu via AFP/2023 Anadolu

A klubelnök által megvert török bíró vezeti az angolok meccsét

Meler elmondása szerint Koca őt és a segítőit is halálosan megfenyegette, miután megütötte, de a török bíró azóta már maga mögött hagyta a történteket és az Európa-bajnokságon is szerepet kapott. A 37 éves játékvezető az Eb csoportkörében a Belgium-Szlovákia mérkőzést, valamint a Lengyelország-Ausztria találkozót vezette, az UEFA pedig úgy döntött, hogy ezeken jó teljesítményt nyújtott, így a nyolcaddöntők során is kaphat egy meccset.

A C csoport élén végző, a végső győzelemre is esélyes angol válogatott az E csoport harmadik helyén továbblépő Szlovákia ellen lép pályára vasárnap 18 órától Gelsenkirchenben. A szlovákoknak eddig kellemes emlékeik lehetnek a török bíróról, aki a belgák elleni csoportmeccsüket vezette, hiszen 1-0-ra nyerni tudtak, ráadásul Romelu Lukakutól - jogosan - két gólt is elvettek.

