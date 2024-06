Fontos bejelentést tett a Ferencváros

- A Ferencvárosi Torna Clubot már 2022 óta köti stratégiai kapcsolat az MBH Bankhoz. A tehetséges, fiatal magyar, ferencvárosi sportolók támogatása után most újabb területen lesz együttműködés az idén 125 éves klubunkkal. Reméljük, ahogy a korábbi partnerség, úgy a mostani megállapodás is kölcsönösen előnyös lesz mindkét félnek. A győzelmekhez, a pályán elért sikerekhez elengedhetetlen a stabil anyagi háttér, melyet jórészt támogatóink biztosítanak a klub számára. Célunk a 35. bajnoki aranyérem, a sorozatban elért hatodik elsőség után sem változott, az FTC férfi labdarúgó csapata a jövő évi bajnokságban is azzal a szándékkal indul el, hogy megnyerje. Külön öröm, ha olyan szponzort sikerül magunk mellé állítani, amelyik gondol a Fradi szurkolóira is – nyilatkozta Kubatov Gábor, az FTC elnöke.

A két éve tartó programban olyan fiatal tehetségeket támogat az MBH Bank, mint a 20 éves Mihályvári-Farkas Viktória úszó, aki első felnőtt olimpiáján Tokióban pontot érő, 6. helyen végzett 400 vegyesen, majd 2022-ben Rómában megnyerte az Európa-bajnokságot, ugyanebben a versenyszámban, 1500 gyorson pedig ezüstérmes lett, jelenleg pedig gőzerővel készül a párizsi olimpia kvalifikációs versenyeire.

A 22 éves Balázs Krisztián tornász ötéves kora óta a Ferencváros kötelékében edz, 2022-ben a várnai World Challenge Cup-on elérte eddigi legnagyobb eredményét, azonban az idei Olimpiai felkészülését sérülés hátráltatta, de fiatal kora ellenére így is versenyben volt a kvótáért. A birkózás hazai nagy reménysége, a 25 éves Váncza István, aki az idei bukaresti Európa-bajnokságon a 72 kilogrammos mezőnyben mérettette meg magát, ahol az ötödik helyen zárt.

Szintén az MBH Bank ösztöndíjprogramjában részesül Szemes Gergő vívó, aki a 2022-es plovdivi Világkupán elérte pályafutása legnagyobb sikerét, hiszen egyéniben bronzérmet szerzett, ezzel pedig bebiztosította helyét a felnőtt tőrválogatottban. Herczeg György, a mindössze 19 éves atléta, közel egy évvel ezelőtt vált minden idők legfiatalabb gerelyhajító országos bajnokává, ezt követően Jeruzsálemben U20-as Európa-bajnok lett, jelenleg pedig minden esélye megvan az olimpiai részvételre.