A vezetőedzőként legutóbb a holland AZ Alkmaar csapatában dolgozó Pascal Jansen lett a Fradi új vezetőedzője, az 51 éves szakember csütörtökön délután jelentette be a zöld-fehér klub. A Ferencváros Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott kapusa, Dibusz Dénes a csapat németországi bázisán, az osztrák határhoz közel eső Weiler im Ällgauban beszélt Jansenről a fradi.hu-nak.

Csütörtökön bebizonyosodott, hogy Pascal Jansen lett a Fradi új edzője – Dibusz Dénes beszélt a holland szakemberről

Fotó: Ed van de Pol / ANP / AFP

Dibusz Dénes szerint Kerkez Milos is jó véleménnyel van a Fradi új edzőjéről, Pascal Jansenről

A kapus elárulta, hogy a korábban Jansen irányítása alatt az AZ klubjában futballozó Kerkez Milosnak is szerepe volt abban, hogy Jansen elfogadta a Fradi ajánlatát.

„Amikor kezdett biztossá válni, hogy ő lesz az edző, beszélgettünk Milossal. Kiderült,

nála is érdeklődött Jansen a klub iránt, ő is körbejárta, mi várhat rá a Fradinál. Örülök, hogy sok pozitívumot hallottam Milostól Pascal Jansenről.

Jó véleménnyel van róla" – idézte Dibusz Dénes szavait a Magyar Nemzet.

Dibusz természetesen az Eb-re való hangolódásról is beszélt a Fradi Médiának.

„Meleg fogadtatásban volt részünk a weileriek részéről, az időjárás viszont annál zordabb volt, kedden is esősen indult a nap, de az edzés kezdésére elállt. Szép helyen vagyunk, zöld minden, nagy a nyugalom, a szállodában is minden nap próbálnak a kedvünkben járni. Megteremtik annak a feltételeit, hogy a felkészülés rendben menjen és sikeres Európa-bajnokságunk legyen. Ezeknek a napoknak a fő célja a finomhangolás, a Svájc elleni taktikai elemek begyakorlása" – mondta a Ferencváros focistája.

A magyar labdarúgó-válogatott a svájciak ellen szombaton, Kölnben kezdi meg a szereplését az Európa-bajnokságon. Ezt követően Stuttgartban előbb jövő szerdán a házigazda németekkel, négy nappal később pedig a skótokkal találkozik Marco Rossi együttese a kontinenstorna A csoportjában.

