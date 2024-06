A magyar válogatott nyári Eb-keretében is számításba vett Gazdag Dániel végig a pályán volt csapata, a Philadelphia Union meccsén, melyen a Montreal együttesét fogadták a Subaru Parkban. A magyar támadó nem is tétlenkedett, az első félidő 39. percében sárga lapot kapott, majd az 56. percben gólt lőtt, miután ismét biztosan értékesített egy saját maga által kiharcolt büntetőt, ezzel már 10 gólnál jár az idei szezonban.

Ez volt Gazdag Dániel 50. gólja az alapszakaszban, amivel beállította Sebastian Le Toux klubrekordját, míg összességében a 61. alkalommal volt eredményes az Unionban, így tovább javította a már eddig is általa tartott csúcsot.

A végül 2-2-re végződő meccs nem volt híján az indulatoknak, a játékvezető ugyanis mindkét csapatból kiállított egy-egy játékost.

Sallói Dániel csapata, a Sporting Kansas City ezúttal a Minnesota United otthonában kapott ki 3-1-re. A magyar válogatott támadó a 63. percben állt be, majd a 86. percben a statisztikák szerint gólpasszt adott Johnny Russelnek. Tény, hogy csapattársa szépségdíjas szólója előtt a magyar focista ért utoljára a labdához.

Johnny Russell banger 💥 pic.twitter.com/E01pa3Pv2R — Major League Soccer (@MLS) June 2, 2024

Az SKC számár egy merő szenvedés az idei szezon, az egykor rettegett csapat most 16 forduló után mindössze két győzelemmel, viszont öt döntetlennel és kilenc vereséggel az MLS utolsó, 16. helyén áll. Utolsó tíz meccsükön két döntetlen és nyolc vereség a mérlegük, utoljára március 31-én tudtak győzni, amikor Torontóban nyertek 3-1-re.

Lionel Messi örömét is elrontották, mégpedig éppen csapattársa és cimborája, Luis Suárez. A nyolcszoros aranylabdá argentin szupersztár ugyanis ismét duplázott, így 12 meccs után (sérülés miatt kihagyott néhány fordulót) már 25 gólnál jár, márpedig ilyen gyorsan még soha senki nem jutott el idáig egy szezonban. A legközelebb Carlos Vela járt, de 2019-ben neki is 16 meccs kellett ehhez a bravúrhoz. Az Inter Miami tökéletes estéjét Luis Suárez tette tönkre, miután az uruguayi csatár a St. Louis elleni meccsen előbb az ellenfél, majd a saját kapuját is bevette, így a tabellát vezető floridai csapatnak be kellett érnie egy 3-3-as döntetlennel.