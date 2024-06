A vártnál lanyhább meccset hozott a franciák és a hollandok rangadója a D csoportban. Vagy éppen olyan volt a meccs, amire számítani lehetett? A sokszor elismételt - de ezúttal is igaz - közhely, miszerint ezek a csapatok hét mérkőzésre érkeztek Németországban, ezúttal is igazolódni látszott, hiszen a vb-ezüstérmes Memphis Depay-ék futottak, futottak, voltak helyzetek is, de a koncentráció mintha nem lett volna az igazi.

A maszkos Kylian Mbappé, aki már végképp egy tini nindzsa teknősre hasonlít pályára sem lépett, hiszen az eredmény tulajdonképpen mindkét csapatnak megfelelt. A nagy csapatok mintha tartanának egymástól, és talán ezért nem játszanak igazán jó meccseket. Csűrtük-csavartuk a témát a meccs után értékelésünkben, amit alább meg lehet nézni, illetve hallgatni.

Ha csak hallgatni szeretné gyorsértékelésünket:

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.