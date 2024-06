A lengyel csapat számtalan alkalommal okozott már csalódást a szurkolóknak, hiszen az elmúlt egy-másfél évtizedben több világversenynek is úgy futottak neki, hogy na, majd most, ehelyett... Nem is ragozzuk tovább, inkább arra térünk ki a D csoport első meccséről készült értékelésünkben, hogy a lengyelek, bár jóval kevesebbet volt náluk a labda, nagyszerűen helyt álltak a végső győzelemre is esélyesnek tartott Hollandia ellen.

A lengyel csapatból hiányzott a világsztár, Robert Lewandowski, de lehet, hogy pont az ő hiánya volt az, ami kicsit színesebbé tette a támadójátékot. Azonban hiába dolgoztak ki veszélyes helyzeteket, a hollandok 21 éves kapusa, Bart Verbrüggen remekelt, elől pedig Ronald Koeman minőségi cserékkel tudott operálni, ami el is döntötte a nagyon fontos három pont sorsát.

A folytatásban a hollandok a franciákkal, míg a lengyelek az osztrákokkal csapnak össze június 21-én pénteken.

