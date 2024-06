A holland válogatott szurkolói híresen jókedvű brigád, és ezt a németországi foci-Eb-n is bizonyították. Már a meccs előtti hamburgi vonulásuk is élményszámba ment, de a lengyelek ellen kiizzadt győzelmet követő ünneplésük is igazán hollandosra sikerült.

Vasárnap délután a holland válogatott vért izzadva, nem kis szerencsével 2-1-re legyőzte Lengyelországot a D csoport első mérkőzésén, amitől eufórikus állapotba került a Hamburgot megszálló narancssárga sereg. A holland szurkolók 2021-ben a budapesti Eb-nyolcaddöntőben is megmutatták, hogy óriási hangulatot tudnak teremteni, és ugyanez volt a helyzet vasárnap az észak-német kikötővárosban is, ahol ismét élményszámba ment a vonulásuk. Este pedig jöhetett a hosszabbítás, és egész biztos, hogy a vigalmi negyedéről híres Hamburg szórakozóhelyein ezúttal nem panaszkodhattak a bevételre. A holland nem egy prűd népség, úgyhogy jó forgalmat csináltak a sztriptízbárok is, ahol alighanem a táncoslányok is áldják a szerencséjüket, hogy rúdhoz kellett lépniük vasárnap este. Zelfs de striptenten op de Reeperbahn worden overspoeld door Hollandse folklore pic.twitter.com/AtEjd82RJl — Ferry de Bont (@Hoekie_B) June 16, 2024 A holland szurkolókhoz legközelebb a lipcsei szórakozóhelyeknek lesz szerencséjük, ugyanis június 21-én pénteken Gulácsi Péter és Willi Orbán klubcsapatának városában rendezik a franciák elleni csoportrangadót. Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet. Kapcsolódó cikkek: