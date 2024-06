A Times beszámolója szerint következő hétfőn kezdik az ügy tárgyalását, ami egy kéthetes meghallgatással indul. A City célja az, hogy a liga által hozott Associated Party Transaction (APT) szabályokat megszüntessék, sőt kártérítést is követelnek a ligától. Az APT-t akkor vezették be, amikor 2021-ben szaúdi befektetők vették meg a Newcastle csapatát, és azt próbálta megakadályozni, hogy a tulajdonosok érdekeltségi körébe tartozó egyéb kereskedelmi társaságok irreális szerződéseket köthessenek a klubokkal, akár túl magas, akár túl alacsony árakon. Jelen helyzetben a Manchester City 10 hivatalos szponzora közül négy van kapcsolatban az Egyesült Arab Emírségekkel, ami a klub tulajdonosa, többek között az Etihad Airways is.

Pep Guardioa és a Manchester City sorsa a pályán kívül is alakulhat

Fotó: NurPhoto via AFP/Action Foto Sport/NurPhoto

A Times arról számolt be, hogy a City vitatja ezeket a törvényeket, és egy 165 oldalas jogi dokumentumban a klubot diszkrimináció áldozataként mutatja be. A City a hírek szerint már februárban benyújtotta a keresetét.

Más Premier League-ben szereplő klubokat is próbált együttműködésre bírni a City, miközben másokat azzal vádolt, hogy azzal, hogy elfogadták a szabályokat, befolyásolták a bajnokság alakulását is, hiszen ezek a szabályok esősorban az arab tulajdonosokkal rendelkező klubokat érintik, hiszen a Newcastle hatalomátvételét követően léptek életbe. A Liga sajátos rendszerrel rendelkezik, amelynek legalább kétharmados (vagy 14 klub) többségre van szüksége ahhoz, hogy szabálymódosítások hajtsanak végre.

A City ezzel újabb jogi hercehurcát vett a nyakába, ugyanis a Financial Fair Play (FFP), azaz a pénzügyi fairplay szabályainak 115 rendbeli megsértése miatt már vár egy hosszú tárgyalás majd a klubra. Ezek közé tartozik az, hogy a 2009–2010-es és a 2017–2018-as szezonban a játékosok és menedzserek díjazásával kapcsolatban nem adtak pontos pénzügyi információkat és pontos pénzügyi jelentéseket, valamint megsértették a Premier League és az UEFA pénzügyi szabályait. A vádak egy része a Premier League-ben folyó vizsgálatokkal való együttműködés elmulasztására vonatkozik 2018 és 2023 között.