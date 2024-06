Az egykori horvát szépségkirálynő is ott volt nemrég a Real Madrid-Borussia Dortmund BL-döntőn a londoni Wembley Stadionban, azt pedig már korábban bejelentette, hogy elutazik Németországba a nyári Európa-bajnokságra is, hogy a helyszínen szurkoljon a horvát válogatottnak, amely a spanyol, az olasz és az albán csapattal került egy csoportba. Különleges esemény lesz ez Knöll számára, ugyanis Németországban, Frankfurtban született, de mivel a szülei horvátok, Modricéknak szurkol az Európa-bajnokságon is. A dögös szurkolónő – akit nemrég pornózásra akartak rávenni – a német Bildnek adott interjút, többek között arról, hogy milyen tervei vannak az Európa-bajnokságra.

Ivan Knöll, a szurkolók királynője a horvátok összes Eb-meccsén ott lesz

Fotó: Ivan Knöll/Insagram

"Június 10-én utazom Berlinbe. Először a Horvátország-Spanyolország csoportmeccsen leszek ott június 15-én. Majd négy nappal később Hamburgban nézem meg az Albánia elleni meccset. Aztán június 24-én Lipcsébe utazom az olaszok elleni mérkőzésre. A horvát csapat összes meccsét követni fogom, és remélem, hogy a legvégéig lesz okom Németországban maradni” – kezdte Ivana Knöll, aki németül adott interjút a lapnak.

Persze, nem csak stadionokban fog feltűnni Knöll, ugyanis a focin kívül is vannak tervei Németországban.

"Dj-ként is dolgozom, szóval szeretnék majd valahol játszani. Lehetőleg Berlinben, ami a technózene Mekkája. Vagy fellépek a szponzoraim segítségével valahol, és biztosan adok majd egy-két interjút is”

Knöll lerántotta a leplet

Knöll vélhetően sok rajongójának okozott örömöt azzal, hogy elárulta, szingliként utazik Németországba. Emellett arról is leránttta a leplet, hogy az immáron hatszoros Bajnokok Ligája-győztes Luka Modric a kedvenc játékosa, viszont az életkorával kapcsolatban alighanem többeket is sokkolt.

A nemzetközi sajtóban eddig különböző információik voltak a modell életkoráról, de Knöll most tisztavizet öntött a pohárba, ugyanis tagadta, hogy 31 éves lenne, és mindenkit biztosított arról, hogy valójában csak 26.

A horvát szépség az interjú végén elárulta azt is, hogy mit tervez az Európa-bajnokság végén.