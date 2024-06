Juhász Roland elmondta, mi volt a legnagyobb élménye az Európa-bajnokságon

Magyar és belga bajnok voltam, szerepeltem a Bajnokok Ligájában, de ezzel, a franciaországi tornával lett teljes a történet. Az 1994-es világbajnokság nagy élmény volt gyerekként, azóta követtem a futballt, s tudtam, nekem is pályára kell lépnem egy ilyen tornán. A vb ugyan nem jött össze, azért így sem panaszkodhatok

– mondta a Ripostnak Juhász Roland, aki a kijutásra is pontosan emlékszik, ami nem volt éppen zökkenőmentes.

Juhász Roland a Cristiano Ronaldo és Portugália elleni meccsre a legbüszkébb a 2016-os tornáról

Fotó: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

„2015 októberében a csapattársakkal egy belvárosi szórakozóhelyen néztük a Törökország-Izland meccset, ha Izland nem kap ki, akkor legjobb csoportharmadikként az Eb-n vagyunk. A 89. percben született egy török gól… Akkor azt mondtuk, nem baj, ez így sokkal jobb, majd a pályán, a pótselejtezőn kiharcoljuk a kijutást. Sokkal jobb és szebb volt így a történet, noha a norvégok ellen is voltak rázós pillanatok, főleg a kinti meccsen. Egy hónapig együtt voltunk, összekovácsolódtunk, s megjött az étvágy. Mégiscsak 44 év után játszhattunk magyarként egy Európa-bajnokságon. Az Eb-n látottakhoz, a veretlen csoportkörhöz nagyon kellett ez az egy hónap” – mondta a korábbi focista, aki még is arra a legbüszkébb, hogy sikerült összekovácsolniuk az embereket, akik kint és itthon is teljesen "megőrültek" a csapatért.

Juhász arról a tornáról a portugálok elleni 3-3-as csoportmeccset emelte ki, szerinte az egész torna legjobb meccse lett a későbbi Európa-bajnok elleni találkozó. „Az, hogy a későbbi győztes portugálok a végén úgy voltak vele, hogy csak ne kapjanak ki, elég a döntetlen is, az a mi dicséretünk is volt.”

A mai csapatról elmondta, nagyon optimista és hisz benne, hogy továbbjuthatunk a csoportból, és azután sem kell, hogy azonnal befejezzük a tornát. Juhász azt is elmondta, a helyszínen követi majd a meccseket.