A Manchester United az idei szezonban hiába nyert FA-kupát, utolsóként végzett a csoportjában a Bajnokok Ligájában, a Ligakupában is elvérzett, és a bajnokságban is borzalmasan szerepelt: 1990 óta a legrosszabb bajnoki helyezését érte el. A rossz szereplésben a rengeteg sérülés is közrejátszott, elég csak megemlíteni, hogy Tyrell Malacia, a tavaly nyáron igazolt holland balhátvéd egyetlen meccsen sem lépett pályára a szezonban, míg az angol válogatott Luke Shaw csak 15 találkozón volt bevethető és évek óta sérülések gyötrik.

A sérülékeny Luke Shaw nem sokat tett hozzá a United idei szezonjához

Fotó: AFP/Alberto Pizzoli

A Vörös Ördögök nyáron mindenképpen igazolni fognak egy balhátvédet, Kerkez Milos pedig pont beleillik abba a kritériumrendszerbe, amit Sir Jim Ratcliffe, a Manchester United társtulajdonosa vezetett be a klub jövőbeni átigazolásaival kapcsolatban. Az egyik legfontosabb, hogy az új igazolásoknál 25 éves korhatár lesz érvényben, így a közeljövőben nem lesznek "galaktikus" átigazolások, hanem a tehetségekre fog rámenni a manchesteri csapat.

A leírtakkal egybevág az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano bejegyezése, aki azt írta a közösségi oldalán, hogy a Manchester United biztosan venni fog egy balhátvédet. Romano megerősítette, hogy Kerez Milos az egyik kiszemelt, de hangsúlyozta, hogy tárgyalások még nem voltak a Manchester United és a játékos klubja, a Bournemouth között.

Az olasz újságíró állítása szerint a Manchester United nagyra értékeli Kerkez játékát, azonban az is leírja, hogy Bournemouth tisztában van azzal, hogy mekkora értéket képvisel a 20 éves magyar játékos, így biztosan nem fogják bagóért elengedni.

Kerkez Milos a Bournemouth egyik legnagyobb értéke

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Kerkez tavaly nyáron közel 18 millió euróért igazolt a holland AZ Alkmaartól a Bournemouth csapatához. A 15-szörös magyar válogatott balhátvéd az első szezonjában 33 meccsen lépett pályára, 2351 percet játszott és csapata egyik legjobbja volt az idény során. Nem véletlen, hogy már korábban felmerült a neve a Chelsea-nél és a Manchester Unitednál is.