Kevin Campbellnek az X közösségi oldalon kívánt jobbulást korábbi csapata, az Everton, a liverpooli klub közleménye szerint nagyon rossz állapotban van. Kevin Campbell 1988 és 2007 között volt profi focista, visszavonulása után tévés szakértőként dolgozott.

Kevin Campbell a West Bromwich Albionban fejezte be a pályafutását

Fotó: GLENN CAMPBELL / AFP

Az Everton közleménye szerint Kevin Campbell rossz állapotban került kórházba, a liverpooli csapat arról ír, hogy az 54 éves korábbi sportember nem csak remek játékos, de nagyszerű ember is. "Kevin mindig nagy küzdő volt és most is az, minden jót kívánunk neki és a családjának is ebben a kihívásokkal teli időszakban, sok szeretetet küldünk neki" - olvasható a közleményben. Campbell a hírek szerint előző héten betegedett meg.

Campbell az Arsenal csapatában kezdte a pályafutását, 1988 debütált a felnőttek között, a Leyton Orient és a Leicester City csapatában szerepelt kölcsönben, majd tagja volt a londoniak 1990-91-eskeretének, amely bajnoki címet nyert.

Az Arsenallal FA-kupát és Ligakupát is nyert 1994-ben. Rövid időszakot töltött a Nottingham Forestnél s a török Trabzonspornál, majd 1999-ben kölcsönbe került az Evertonhoz, ahol az utolsó nyol meccsen kilenc gólt szerzett a Premier League-ben és neki is közsönheően nem esett ki a csapat.

Campbell ezt követően végleg az Evertonhoz igazolt nyáron és több, mint öt szezont töltött a kékeknél. A pályafutása végén még szerepelt a West Bromwich Albion és a Cardiff City csapataiban. Pályafutása során 148 gólt szerzett 542 gólt, visszavonulását követően pedig tévés szakértő lett belőle.