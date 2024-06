A hírről az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano számolt be a közösségi oldalán. Azt írja, hogy Mbappé nemcsak, hogy mindenben megegyezett a Real Madriddal, de már minden dokumentumot alá is írtak, így a mostantól hivatalosan is a Real Madrid játékosának tekinthető.

Mbappé ugyan nem mondta ki, de sosem csinált titok abból, hogy a Realhoz igazol

Fotó: AFP/Franck Fife

Az olasz transzferguru értesülései szerint a 25 éves támadót hivatalosan jövő héten mutatják majd be a 15-szörös BL-győztes csapatnál. A világbajnok francia támadó állítólag már februárban meghozta a döntést arról, hogy a Real Madridhoz igazol, és ötéves szerződésben állapodott meg a Királyi Gárdával.

A hírek szerint Mbappé évente 15 millió eurót fog majd kapni a madridiaktól, és kap egy 150 millió eurós aláírási bónuszt is, ami ötfelé osztanak majd és a kereskedelmi jogainak is megkapja egy bizonyos százalékát.

A bennfentesek már azt is tudni vélik, hogy Luka Modric esetleges távozása esetén a francia kapja majd a 10-es mezt a Real Madridban.

Már a londoni BL-döntő előtt is árultál az Mbappé nevével ellátott Real Madrid-sálakat

Fotó: AFP/Thomas Coex

A 2022-es katari világbajnokság gólkirálya 2017-ben az AS Monacótól igazolt a PSG-hez, amelyben a 308 meccsen lőtt 256 találatával gólrekorder lett, hatszor nyert bajnoki címet, négyszer Francia Kupát, a gólkirályi címet pedig 2019 és 2024 között sorozatban hatszor nyerte meg a Ligue 1-ben.