A francia válogatott csapatkapitányától a közvélemény azt várja, hogy húzóembere lesz a végső győzelemre is esélyesnek tartott francia válogatottnak. A Real Madridhoz igazoló támadó ennek megfelelően remekül játszott a Luxemburg elleni barátságos mérkőzésen, ahol egy gól mellett kiosztott két gólpasszt is. A franciák közül azonban sokan a fejükhöz kaptak, amikor kiderült, hogy Mbappé szombaton nem edzett együtt a társakkal. Didier Deschamps szövetségi kapitány problémáit növeli, hogy Kingsley Coman, Aurelien Tchouameni és Adrien Rabiot is kisebb sérüléssel bajlódik, és úgy tűnt, Mbappé is izomproblémákkal küszködik.

Mbappé hátproblémák miatt kihagyja a francia válogatott Eb-főprobáját

A francia L'Equipe újságírója, Giovanni Castaldi azonban a közösségi oldalán eloszlatta a kétségeket azzal kapcsolatban, hogy veszélyben lenne a világbajnok támadó Eb-szereplése. A beszámolók szerint a 25 éves támadó nem izomsérülés, hanem hátfájdalom miatt hagyta ki a tréninget, de nincs komoly baja, így a jövő pénteken kezdődő Európa-bajnokságra minden bizonnyal száz százalékos állapotba kerül. Sajtóhírek szerint azonban elővigyázatosságból nem fog pályára lépni a vasárnapi, Kanada elleni barátságos mérkőzésen, ami a franciák utolsó felkészülési találkozója lesz az Eb előtt.

A francia válogatott június 17-én az osztrákokkal, június 21-én a hollandokkal, június 25-én pedig a lengyelekkel találkozik a kontinenstorna csoportkörében.