„Van ugyan egy-két tehetséges fiatal, de ennél sokkal több kellene, és nem csupán egy-két, de az összes posztra. Régen nemzetközi szintű játékosok tucatszámra voltak, ha csak az újpesti támadókat vesszük, csapattársam volt Bene Ferenc, Fazekas László, Göröcs János, Törőcsik András és Zámbó Sándor is, akikkel együtt folyamatosan lőttük a gólokat. Rengetegen irigykedtek is ránk, és nem gondolom, hogy azért tudtam 36, majd 31 találattal gólkirály, ezzel Európában Ezüst- és Bronzcipős lenni, mert gyengébbek voltak a védelmek. A minőség ugyanis akkor (is) megvolt. A tehetség mellett ugyanis a rengeteg munkára, szorgalomra is szükség van, minden téren.

Megdöbbenve szoktam hallgatni, amikor valaki olyan magyarázatot ad egy-egy gyenge teljesítményre, hogy »mentálisan« nem volt rendben. Mégis, hogy történhet ilyen egy profi focistával?!"

Dunai Antal, Bene Ferenc szobrának felavatásán az újpesti Szusza Ferenc Stadionban 2017. november 22-én

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Dunai Antalt már a harmincas éveiben Kubala László próbálta Barcelonába hívni, ám Dunait nem engedték külföldre, így Magyarországon maradt. Így Debrecenbe került, majd vissza Budapestre, de egyre kevesebb lehetőséghez jutott. Végül 1981-ben légiósnak tudott állni, miután egy ausztriai teremfocitorna után a másodosztályú Simmering vezetőjének ajánlatát elfogadhatta – hogy aztán 38 évesen abszolút tudja tartani a húszéves osztrák játékosok tempóját. Végül Dunai Antal itt fejezte be a játékospályafutását, amely során 31 alkalommal szerepelt a válogatottban, noha elmondása szerint ha nem Pécsett kezdte volna a profi pályafutását, vagy ha nem abban a korszakban játszott volna, akkor ez a szám akár kétszer ekkora is lehetett volna.

Dunai Antal edzőként is sikeres volt

Már a karrierje végén is elkezdett foglalkozni az Újpesti Dózsa utánpótláskorú játékosaival, a visszavonulását követően viszont megadott neki az a lehetőség, ami játékosként nem: Kubala hívására Spanyolországba szerződhetett. Ott aztán a Xerez CD csapatát rögtön feljuttatta a másodosztályba – amely után örömükben órákon keresztül a vállukon cipelték a csapatnál –, majd a Real Betist benntartotta az élvonalban, de a CD Castellón, majd egy rövid zalaegerszegi kitérő után az akkor élvonalbeli Real Murcia és a Levante UD vezetőedzője is volt. Az eredményes edzői éveinek pedig meg is volt az oka.