Drámai fordulat: sorra sérülnek meg a magyar focisták az Eb előtt

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton kezdi meg szereplését a németországi Európa-bajnokságon, amikor Kölnben az A csoport első fordulós meccsén Svájc legjobbjaival találkozik majd. Nem egyszerűsíti le a magyar fociválogatott szövetségi kapitányának, Marco Rossinak munkáját, hogy többen is kisebb sérüléssel bajlódnak a keretben. Jelen állás szerint - persze, ha nem jön közbe semmi - akkor mindenki bevethető lesz szombaton. Erre óriási szükség is van, ugyanis többek között Szoboszlai Dominik, Callum Styles, Dárdai Marton vagy éppen Loic Nego miatt is aggódhatnak a szurkolók.

A magyar fociválogatott szombaton Kölnben az A csoport első fordulójában a svájciakkal találkozik, ám egyelőre még kérdéses, milyen összeállításban lép pályára a nemzeti tizenegy. Gondok a magyar fociválogatottnál. Szoboszlai Dominik is sérülés miatt kényszerült cserére

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István A kontinensviadalra - egészen pontosan a válogatott szálláshelyére, Bajorországba, Weiler-Simmerbergben - hétfőn elinduló csapat tagjai közül ugyanis többen sérüléssel bajlódnak.

Sokan bajlódnak kisebb sérüléssel a magyar fociválogatottnál - mi lesz Szoboszlai Dominikkal? Azt már az Izrael elleni 3-0-ra megnyert felkészülési mérkőzés előtt elárulta Marco Rossi, hogy Fiola Attilát az edzéseken kímélték, de olyan állapotban van, hogy bármikor játszhat. Viszont azt is hozzátette, hogy biztos nem lép pályára Dárdai Márton és Loic Nego kisebb sérülés miatt, ez így is volt, egyikük sem kapott egyetlen percet sem. Rajtuk kívül Horváth Krisztofer sem volt az elmúlt napokban százszázalékos állapotban. Azóta újabb hírek nem érkeztek, de Rossi szavai alapján nagy gondról szerencsére nincsen szó. Itt van tehát azonnal négy játékos, akikre nagyon kell majd vigyázni szombatig, de a hírek szerint ott lehetnek a pályán, ha nem jön közbe semmi. És ha ez nem lenne elég, az az izraeli meccsen jöttek az újabb drámák, a meccs első félidejében, a 41. percben Callum Styles sérült meg, és fájdalmas arccal hagyta el a pályát, mielőtt Kleinheisler László beállt a helyére; majd a második félidő elején Szoboszlai Dominik is megsérült, neki a bal combját bekötözték, miután fájdalmas arccal leült a földre, és az ápolás után nem is tudta folytatni a játékot - őt az 58. percben Csoboth Kevin váltotta -, ami viszont bizakodásra adhat okot, hogy a saját lábán hagyta el a játékteret. A magyar válogatott kisebb sérüléssel bajlódó játékosai: Fiola Attila

Callum Styles A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik próbált mindenkit megnyugtatni a meccs után. „Jól leszek” – nyugtatott meg mindenkit Szoboszlai Dominik a meccs után az M4 Sportnak. „Éreztem, hogy kicsit beállt a lábam, és nem akartam rizikót vállalni. Nagyon jól kezdtük a meccset, az első félidő jó volt, második eleje kicsit nyögvenyelős volt, utána egy darabig nem láttam a meccset, de a végén is stabilan tartottuk a labdát, jó volt utolsó meccsnek” – mondta a Liverpool magyar légiósa.

Hozzátette, a legfontosabb, hogy mindenki egészséges legyen szombatra, nemcsak ő, mindenki más is. Mentálisan, testileg és taktikailag is fel vannak készülve az Eb-re, így ebből a szempontból nyugodtak lehetnek a drukkerek. Hasonlóan vélekedik Marco Rossi szövetségi kapitány is: "Sallait és Szoboszlait nehéz pótolni, ha őket lehozom a pályáról, lassul a csapat játéka. Dominik nem sérült meg, nincs semmi aggasztó. Úgy gondolom, hogy csak elfáradt. Nem akartuk kockáztatni, hogy jövő szombaton a pályán láthassuk. Nagyon jól tette, hogy kérte a cserét. Callum Styles helyzetével kapcsolatban azonban már nem volt ennyire derűlátó az olasz-magyar szakember. Megnyugtató nyilatkozat: Callum Stylesról is jó hírek érkeztek Ami Callum Styles állapotát illeti, miatta aggódhatunk kicsit, de bízom benne, hogy szombatig ő is rendbe jön - mondta Rossi, aki hozzátette, vannak még kérdőjelek, ezeket a hét során még megpróbálják megoldani. Styles a meccs után elmondta, az első tíz percben volt egy ütközése, utána fájdalmat érzett a térdében. Vasárnap került sor az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatra, amelyből kiderült, szerencsére nem nagy a baj. Styles Callum sem teljesen egészséges

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo "Sokkal jobb híreket kaptam, mint vártam, szombaton remélem már bevethető lesze - árulta el a játékos az M4 Sportnak, aki a szezon második felét kölcsönben a Sunderlandnél töltötte, és nyáron valószínűleg visszatér a másodosztályba, hiszen a középpályás iránt több Championship-klub is érdeklődik, nem valószínű, hogy a Barnsley-nál marad. Nincs tehát könnyű helyzetben Marco Rossi a Svájc elleni Eb-nyitómeccs előtt, de reménykedhetünk benne, hogy minden kisebb sérüléssel bajlódó játékos felépül majd szombatig, újabb gondjai pedig nem lesznek majd. A körülményekkel biztosan nem lesz gond, a magyar csapat igazi luxusban készülhet majd Weiler-Simmerbergben. A válogatott innen utazik majd a csoportmeccseire, szombaton a Svájc elleni meccsre Kölnbe, majd a németek és a skótok elleni stuttgarti meccsekre.

