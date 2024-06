A németek most ugyan közel sincsenek a csúcson, de a kontinenstornákon többnyire jól szerepelnek, de persze olyanra is volt példa, hogy csúnyán leszerepeltek. A 2000-es Hollandia és Belgium által rendezett Eb-n talán minden idők leggyengébb német csapata játszott, amely hemzsegett a kiöregedett sztároktól. A tornát egy románok elleni 1-1-es döntetlennel kezdték Lothar Matthäusék, majd jött az angolok elleni sorsdöntőnek ígérkező csoportrangadó. A találkozón csak egy gól született, azt az angolok legendás csatára, Alan Shearer fejelte David Beckham beadása után, ezzel pedig németek kilátástalan helyzetbe kerültek, a végére pedig össze is zuhantak. A csoport utolsó meccsén ugyanis a mesterhármast lövő Sérgio Conceição parádéja után 3-0-ra kikaptak a portugáloktól, és csoportutolsóként mehettek haza.

Mehmet Scholl és Oliver Bierhoff sem tudott segíteni a német csapaton

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Négy évvel később a portugáliai Európa-bajnokságon is rendesen leszerepeltek a németek, pedig akkor vb-ezüstérmesként érkeztek a tornára. Egy hollandok elleni 1-1-es döntetlent követően azzal a lett csapattal találkoztak a második fordulóban, amely ez Eb-selejtező sorozatban oda-vissza legyőzte Gellei Imre magyar válogatottját. A lettek Eb-kijutása is a csodák kategóriájába tartozott, a szakértők pedig arra tippeltek, hogy a tornán ők töltik majd be a pofozógép szerepét.

Oliver Kahn világklasszis kapus volt, de gólokat ő sem tudott lőni

Fotó: AFP / AFP/2004 AFP

Az első meccsen aztán szoros vereséget szenvedtek a csehektől, a második fordulóban aztán megrengették a világot, amikor 0-0-s döntetlent játszottak a németekkel. Ráadásul a Rudi Völler vezette Nationalelf csak a mérkőzést vezető Mike Riley-nak köszönhette, hogy nem égett le ennél jobban, ugyanis az angol bíró legalább legalább kettő, de inkább három tizenegyest nem ítélt meg a letteknek a meccsen. A németek aztán az utolsó meccsükön 2-1-re kikaptak a csehektől, így aztán sorozatban a második Eb-jükön végeztek nyeretlenül a csoport utolsó helyen.

Beindult a német henger

A 2008-as Európa-bajnokság volt Joachim Löw első nagy tornája a német válogatott kispadján, a 2006-os vb után kinevezett szakember pedig remek csapatot épített. Kezdésként kétgólos győzelmet arattak a lengyelek ellen, a második meccsükön azonban beleszaladtak egy nem várt pofonba, ugyanis 2-1-re kikaptak a Luka Modriccsal felálló horvátoktól. Az újjáépített német válogatott tehát elveszítette második meccsét, de végül a társházigazda osztrákokat legyőzve biztosította a továbbjutását, és egészen a döntőig menetelt, ahol aztán kikapott a spanyol válogatottól.