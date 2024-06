Az 52 éves tréner napjainkban a másodosztályban szereplő Soroksár trénere, azonban a klub pályára lépési csúcstartójaként a Ferencváros történelmének megkerülhetetlen alakja. Bár nem a Népligetben dolgozik, így is szoros kötelék fűzi szeretett csapatához, amelynek fiókcsapatát 2017 óta irányítja. Most sok más mellett elmondta véleményét a mögöttünk hagyott szezonról, az Ferencváros helyzetéről, és arról is, miként viseli, hogy nem hívják, amikor a Fradi edzőt keres.

Lipcsei Péter 649 meccsen lépett pályára a Ferencvárosban

Fotó: Teknős Miklós - Magyar Nemzet

Lipcsei Péter becsülettel végzi a dolgát, igyekszik a maximumot kihozni a soroksári lehetőségekből. Évek óta azon fáradozik, hogy felépítse, esetleg megmentse a tehetségeket a Ferencvárosnak, nagy eredményekről azonban nem álmodhat: a Soroksár amolyan nevelőklubként funkcionál az NB II-ben. Azt mondja, ennek ellenére sem feltétlenül vágyódik el.

„Korábban voltak beszélgetések, de semmi konkrét vagy komoly ajánlat nem volt, nem jutottunk el odáig, hogy anyagiakról vagy további feltételekről beszélgessünk. Idővel szívesen kipróbálnám magam máshol is, de nem minden áron.

Látom, hogy az NB II-ben folyamatosan rugdossák ki az edzőket, nem szívesen kerülnék olyan helyzetbe, hogy néhány vereség után már inog alattam a kispad. Soroksáron más a helyzet, ahogy mondtam, mások a célok is, nálunk a gyerekek fejlődése az elsődleges szempont

– árulta el Lipcsei a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

A négyszeres magyar bajnok és hatszoros Magyar Kupa-győztes korábbi focistával kapcsolatban természetesen megkerülhetetlen kérdés a Ferencváros aktuális helyzete, jelen pillanatban az együttes edzőkérdése. A klublegenda neve ugyan ahogy korábban, úgy ezúttal sem merült fel lehetséges megoldásként, ám Lipcsei Péter a lapnak nyilatkozva elmondta, milyen típusú edzőt tudna elképzelni szeretett csapata élén.

Lipcsei Péter nincs ott a Fradi edzőjelöltjei között

Fotó: Teknős Miklós - Magyar Nemzet

„Ez nehéz kérdés, bárki is lesz a következő, mindenekelőtt az egókat kell jól kezelnie.

Hosszú a keret, ha valaki nem játszik, vagy nem kerettag, már sértődések lehetnek, ezt kell valahogy kézben tartania a leendő edzőnek. Én ilyen helyzetben nem voltam még, de tudom, milyen az, amikor keretet kell hirdetni. Az mindig nehéz. Szerintem egy Szergej Rebrovhoz hasonló karakter kell a Ferencváros élére, aki kemény, nem bratyizik a játékosokkal, emellett pedig a szakma is a kisujjában van

– mondta a Lipcsei Péter.

