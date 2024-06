Az elmúlt években visszaesést mutató német válogatott hiába győzte le 5-1-re Skóciát a hazai rendezésű Európa-bajnokság pénteki nyitómeccsén, továbbra sincs minden rendben a Nationalelf körül. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány együttesénél többen is azt kifogásolják, hogy nincsen igazán gólveszélyes középcsatáruk Miroslav Klose visszavonulása óta – noha Kai Havertz és a csereként beállt Niclas Füllkrug is betalált a skótok ellen.

Lothar Matthäuséknak magyarázkodniuk kellett az Eb-házigazda német válogatottat érintő kritika miatt

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/picture alliance / SvenSimon

A német válogatott középcsatárait kritizálták Lothar Matthäusék

Hollandiának is hasonló problémái vannak, a Magenta TV közvetítésében, a Lengyelország–Hollandia találkozón pedig erről is beszélt Lothar Matthäus, és a kommentátor, Wolff-Christoph Fuss. Erre még a közvetítés alatt WhatsApp-üzenetben reagált Sandro Wagner, aki jelenleg Nagelsmann segédedzője a válogatottnál (nem mellesleg maga is korábbi középcsatár). Mint kiderült, a német játékosok együtt nézték a meccset, köztük Havertz is, és Wagner nem akarta, hogy elvegyék az önbizalmát. A kommentátor még az élő műsorban elnézést kért úgy, hogy azzal igazából a holland csatárokat kritizálta.

„Híreket kaptunk a német táborból, ahol negatív kritikának vették, hogy a holland válogatott támadásbeli problémáit összehasonlítottuk a német válogatottéval. Ez persze nonszensz,

a német csapatnak teljesen más lehetőségei vannak Havertz vagy Füllkrug, Undav vagy Maxi Beier jóvoltából"

– mondta még az élő adásban Fuss.

Matthäus pedig így magyarázkodott:

„Nem arról volt szó, hogy le akartuk húzni Havertzet vagy Füllkrugot. Egyszerűen csak az van, hogy

jelenleg nincsenek olyan világklasszis csatáraink, mint a múltban.

De mindketten belőhetik magukat az Eb-n" – idézte a Magyar Nemzet a játékosként világ- és Európa-bajnok klasszist.

A német válogatott legközelebb szerdán este, Stuttgartban lép pályára a magyar nemzeti együttes ellen, majd vasárnap Frankfurtban, Svájc ellen zárja az Európa-bajnokság csoportkörét a Nationalelf.

