A fantasztikus magyar győzelem után a továbbjutáshoz normálisan játszó angolok vagy portugálok is kellettek volna

A magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatig versenyben volt a továbbjutásért az Európa-bajnokságon, de az újabb csoda már nem jött össze, mert a szerdai napon az E és az F csoportban is olyan eredmények születtek, amelyek számunkra nem voltak kedvezőek. Marco Rossi csapata tehát búcsúzott, ami fáj, de az is nagyon fájó, hogy egyes csapatok mit mutattak be futball címén az Eb utolsó csoportkörében.

Nem sikerült tehát a sok millió magyar szurkoló által áhított bravúr, vagyis a továbbjutás a csoportkörből. A 3 megszerzett pont (a gólkülönbségünk 2-5 volt) végül nem bizonyult elégségesnek, amely miatt fáj az ember szíve, ugyanakkor, ha megnézzük, hogy Anglia, Belgium vagy éppen Portugália milyen játékot mutatott be az utolsó csoportkörben, akkor tényleg kinyílik a bicska az ember zsebében. Ez utóbbi mondatot - ezt nyomatékosan szeretném hangsúlyozni - akkor is leírtuk volna, ha ebben az egészben Magyarország labdarúgó-válogatottja nem lenne érintett. Marco Rossi és a csapat sem tudott továbbjutni az Eb-n

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet Amikor vasárnap legyőztük 1-0-ra a skótokat, elkezdődött a számolgatás és annak a vizsgálata, hogyan tudna a magyar csapat ezzel a 3 ponttal továbbjutni. Hétfőn az olaszok a 98. percben egyenlítettek a horvátok ellen, ami kiváló eredmény volt nekünk. Az olasz csapat sem játszott eddig ezen az Eb-n kiemelkedően, de legalább a horvátok 1-0-s vezetésénél mentek előre, s mindent megtettek az egyenlítsért. Ez végül - ha nehezen is - összejött az olasz csapatnak. Innentől kezdve azonban meghökkentő események történtek az Európa-bajnokságon. Mielőtt jönnének a részletek, annyit érdemes megjegyezni, hogy ez a lebonyolítás a trükközés és számolgatás melegágya. (2026-ban a labdarúgó-világbajnokságon nem a négy, hanem a nyolc! legjobb harmadik is továbbjut, az lesz ám a móka és kacagás.) De ezzel mindenki tisztában volt, csak azzal nem számoltak, hogy itt egyes csapatok minősíthetetlen módon csalják majd el a futballt. Azon is el lehet töprengeni, hogy ez mennyire tesz jót a torna színvonalának, mert milyen Európa-bajnokság az, ahol egy csoportelső csapat játékosait és szövetségi kapitányát a saját szurkolói dobálnak meg söröspohárral és minden, a keze ügyükbe eső tárggyal? Anglia játékosai és szövetségi kapitánya döbbenten nézte, mi történik velük, előtt viszont a világ nézte döbbenten az angolok 90 percen át tartó alibizését. Az angol szurkolók saját szövetségi kapitányukat dobálták meg azok után, hogy Anglia csoportelsőként jutott tovább

Fotó: Anadolu via AFP Kedden ugyanis az angol csapatnak - teljesen véletlenül - nem volt kedve játszani Szlovénia ellen. Mindkét csapatnak tökéletesen megfelelt a döntetlen, az angolok ezzel megnyerték a csoportot. Ha a meccset is megnyerik, akkor ez a cikk sem születik meg, mert az angolok győzelme bennünket is a nyolcaddöntőbe segített volna. A soha nem visszafogott brit sajtó egyszerűen undorítónak nevezte az angol csapat teljesítményét. A jelző nem volt túlzó, ha az egész Eb-n nyújtott angol produkciót tekintjük, ez akkor is igaz, meg akkor is, ha csak a Szlovénok elleni összecsapást figyeljük.

Szerdán pedig folytatódott az a kutyakomédia, amely jellemezte az utolsó csoportkör meccseinek egy részét. Az E-csoportban már a második fordulót követően mindenki tudta, hogy a zárókörben a Szlovákia-Románia meccs döntetlen lesz. Tudta ezt a román sportsajtó is, amely teljesen érthetetlen látszatsértődést felmutatva kérte ki magának a feltételezést, hogy a szlovákok elleni mérkőzés tényleg döntetlen lesz. Mit ad Isten, tényleg 1-1 lett a vége, mert ez az eredmény mindkét csapatnak megfelelt, kéz a kézben mentek be a legjobb 16 közé. A végén már a látszatra sem adtak, olyan látványosan örültek a számukra remek eredménynek. Közben a csoport másik meccsén a belga csapatnak semmi kedve nem volt focizni, ugyanazt csinálták, mint az angolok egy nappal korábban. Még akkor is megtették ezt, ha tudták, hogy a döntetlennel elúszik számukra a csoport első helye - azt Románia szerezte meg. Boldog románok, pedig a szlovákok elleni döntetlen minden volt, csak nem tisztességes meccs

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors Maradt tehát az F-csoport, ahol mindössze két papírforma eredménynek kellett volna megszületnie. Annak, hogy a törökök legyőzzék a kissé gyengébb cseheket és annak, hogy a már két kör után csoportelső portugálok megverjék az Eb-újonc grúzokat. Ez azért nem tűnt megoldhatatlan feladatnak, mégsem jött össze. A törökök becsületére váljék, hogy végig komolyan vették a csehek elleni meccset és nyertek is 2-1-re. Ami a portugálokat illeti, ott már szerda reggel lehetett sejteni, hogy nem feltétlenül akarják legyőzni Grúziát. A szerdán reggel megjelent portugál újságok egyikében már arról írtak cikket, hogy jobb lenne nekik a szlovén csapattal játszani, mint a magyarokkal. Ahhoz azonban, hogy a portugál-magyar nyolcaddöntő helyett a portugál-szlovén mérkőzés összejöjjön a legjobb 16 között, Portugáliának ki kellett kapnia a grúzoktól.

A portugál csapat szövetségi kapitánya a meccs előtt égre-földre esküdözött, hogy Cristiano Ronaldo biztosan játszani fog Gelsenkirchenben. Roberto Martinez nem hazudott, mert Ronaldo tényleg ott volt a kezdőben, az más kérdés, hogy a portugál csapat mestere 8 helyen azért megváltoztatta a kezdőt Grúzia ellen. Magyarul: egy soha nem látott összetételű portugál csapat lépett pályára a vérszemet kapó Grúzia ellen. A grúzok tudták, hogy nekik egy győzelem a továbbjutást jelentené, amely azért is hihetetlen, mert ez a csapat a Nemzetek Ligája második legalacsonyabb, vagyis a C-osztályából érkezett az Eb-re. (Tbilisziben a görögök ellen nyert Grúzia, így jutott el az Európa-bajnokságra az újonc grúz csapat.) Döbbenetes meglepetés, hogy Grúzia legyőzte a portugálokat

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP A vége 2-0 lett a grúzoknak egy tükörsima meccsen, amelyen a portugálok nem nagyon akartak focizni. Ugyanazt csinálták meg, mint 2008-ban, amikor két forduló után szintén csoportelsőként léptek pályára, majd 2-0-ra kikaptak Svájctól. Portugália azért is szégyellheti magát, mert korábban soha nem kaptak még ki a világranglistán ennyire alacsonyan jegyzett csapattól. A mostani vereségüket szinte jövendölni lehetett, az más kérdés, hogy néhány nap múlva már senki sem emlékszik erre - főleg akkor nem, ha a portugálok (és az angolok és a románok és a szlovákok) még nyernek egy meccset és továbbjutnak a nyolc közé. A magyar labdarúgó-válogatott nem jutott tovább az Európa-bajnokságon

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors Szoboszlai Dominikék számára ez ezen az Európa-bajnokságon már nem adatik meg. Ezért volt óriási kár a svájciak elleni meccsen az elrontott első félidőért és a 3-1-es vereségért. Végül is az pecsételte meg a sorsunkat, na meg az, hogy voltak olyan csapatok, amelyek az Európa-bajnokság utolsó csoportkörét nem voltak hajlandóak komolyan venni. Mindez rossz a magyar válogatottnak, de ez a magatartás sokkal rosszabb a sportágnak és a labdarúgó Európa-bajnokságnak. A nyolcaddöntők párosítása:

Június 29. 18.00, Berlin: Svájc-Olaszország

Június 29. 21.00, Dortmund: Németország-Dánia

Június 30. 18.00, Gelsenkirchen: Anglia-Szlovákia

Június 30. 21.00, Köln: Spanyolország-Grúzia

Július 1. 18.00, Düsseldorf: Franciaország-Belgium

Július 1. 21.00, Frankfurt: Portugália-Szlovénia

Július 2. 18.00, München: Románia-Hollandia

Július 2. 21.00, Lipcse: Ausztria-Törökország