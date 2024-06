Egész éjjel ünnepelték a szurkolók a magyar csodagyőzelmet

Csoboth Kevin és a magyar csapat ünnepli a meccs egyetlen gólját

Fotó: AFP

Óriási élmény volt ez a gól, el is érzékenyültem. Sajnálom, hogy a szüleim ezt nem láthatták élőben, de bízom benne, hogy a tévé előtt ők is örültek.

A legfontosabb, hogy megnyertük a mérkőzést – mondta Csoboth Kevin, aki nem sokkal a gólja előtt egy kapufát is lőtt. – Előtte a kapufánál bosszankodtam, hogy nem rúgtam be vagy nem adtam le [Szoboszlai] Dominiknak, aki jobb helyzetben volt, mint én. De reméltem, hogy lesz még lehetőség, és szerencsére így is lett. Köszönjük a szurkolóknak is a támogatást!"

Csoboth Kevin kiemelte, hogy szeretné megélni ezt a pillanatot, majd hozzátette,

Szoboszlai azt mondta neki, most nyugodtan sírjon örömében.

„Ő is mondta, hogy miért nem tettem be oda. De közben a mester szavai jártak a fejemben, aki mindig arra biztat, hogy lőjek. Szóval, ellőttem, de sajnos kapufa lett.

Hála istennek tudtam javítani a gólommal, mert lehet, hogy a meccs után Dominik felrakott volna a plafonra”

– mondta a vegyeszónában a 24 éves játékos.

Csoboth Kevin a 100. percben döntötte el a meccset, de már a 92. percben is hős lehetett volna, akkor azonban a lövése még a kapufán csattant, pedig akár passzolhatott volna a középen érkező Szoboszlai Dominiknak is.

„Inkább nem mondok semmit arra, hogy mennyire voltam rá dühös” – mondta mosolyogva a vegyeszónában Szoboszlai, akit ez után arról kérdeztek, mennyire örült Csoboth győztes góljának.

Csoboth és Szoboszlai együtt kezdtek el futballozni a Főnix Gold FC-ben

Fotó: AFP/Damien Meyer

„Nagyon örültem. Az egész csapat végig küzdött, nem adtuk fel.

Kevinre nagyon büszke vagyok, megérdemelte ezt a gólt. Kiskorom óta ismerem, láttam, hogy mennyi munkát beletett még akkor is, ha nem mindig jól jött ki neki a lépés. Megérdemelte, élvezze ki. De innentől kezdve ez az elvárás”

– folytatta a válogatott csapatkapitánya, aki az állapotára is beszélt, ugyanis napok óta azt pletykálják, hogy kisebb sérülten futballozik az Európa-bajnokságon.

„Voltam már jobb állapotban is. Még mindig fáj a lábam. A legutóbbi két napot regenerációra használtam. Remélem, most egy kicsit több időm jut majd a regenerációra a következő meccsig, bízom benne, hogy jól leszek a következő mérkőzésre” – mondta a 23 éves középpályás, aki Varga Barnabás horrorsérülésével és az ellátásával kapcsoltban is rendkívül markáns véleményt fogalmazott meg.