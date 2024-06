Magyar színekben is kapható lesz az Eb kabalafigurája

Az UEFA egy plüssmackót választott a 2024-es németországi Európa-bajnokság kabalafigurájának. A kabala egy olyan plüssmackóra hasonlít, amely a hírek szerint Németországból terjedt el a 20. század elején. A kabalafigurát 2023. június 21-én, a Gelsenkirchenben rendezett német–kolumbiai (0–2) barátságos meccs előtt mutatták be először a nyilvánosságnak, azóta lehetett szavazni egyrészt az UEFA honlapján, másrészt olyan gyerekek voksolhattak, akik részt vettek az UEFA Futball az iskolában kampányban. Négy név közül lehetett választani, Albärt mellett Bärnardo, Bärnheart és Herzi von Bär volt a jelölt.

A 2024-es Eb kabalájának célja, hogy Európa-szerte 10 millió gyermeket ösztönözzön a sportolásra. Ennek érdekében a kabalába öltözött emberek iskolákba látogattak el, ahol testmozgásra buzdították a tanulókat.

Albärt magyar sapkával is beszerezhető

Később a mackó a közönségszavazáson az Albärt nevet kapta, ami egy szójáték keretein belül a medve szót is magában fogalja. Az Albärt nevet az UEFA felhasználói és iskolás gyerekek szavazták meg Európa-szerte. Albärt a szavazatok 32%-ával győzött. Mivel a magyar csapat is kijutott az Európa-bajnokságra, ezért magyar sapkával is legyártották a figurát, amely Magyarországon is beszerezhető.

„Apaként tudom, milyen fontos a gyerekek képzelőerejének fejlesztése. Reméljük, a kabalafiguránkkal sikerült egy vidám és szerethető karaktert alkottunk, amely szórakoztatóvá teszi a gyerekek számára a futballt” – mondta Phillip Lahm, a 2024-es Eb tornaigazgatója.