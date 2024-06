A korábbi kispesti gólvágó, Kovács Kálmán is tagja volt a magyar utánpótlás-válogatott egyik legnagyobb sikerének

Fotó: MTI/Németh Ferenc

Az is hozzátartozik, hogy Bicskei az 1965-66-os korosztályhoz az Eb előtt felhozott négy játékost, Petry Zsoltot, Kovács Ervint, Vincze Pistát és az Orovecz Gyurit a fiatalabbaktól. Petrynek is köszönhetjük, hogy csupán egy gólt kaptunk, sőt neki is köszönhetjük, hogy a döntőben kivédett három büntetőt a tizenegyesbárbajban" – mondta lapunknak az egykori kispesti csatár, aki a Szovjetunió elleni döntőben kihagyta a maga büntetőjét a tizenegyespárbajban.

Az akkori Eb-győztes csapat tagjai a következő játékosok voltak: Petry Zsolt, Szeiler József, Takács József, Haáz Ferenc, Pintér Attila, Szélpál László, Keller József, Deák Sándor, Kovács Ervin, Krizán Sándor, Orovecz György, Csoboth Róbert, Vincze István, Zsinka János, Kovács Kálmán, Zsivoczky Gyula és Zvara József.

Két év alatt csúcsra ért a Bicskei-csapat

A magyar utánpótlás-válogatott kerete gyakorlatilag az 1982-es Aranykalász-kupa óta készült együtt, vagyis két év alatt sikerült a munkát Eb-arannyal megkoronázni. Az aranyérmes csapat tagjainak aztán a sikert követően gyökeres fordulat állt be a pályafutásában. Felfedezték őket az NB I-es csapatok edzői, a Fradi például nyáron leigazolta Pintért, Kellert és Zsinkát a már meglévő korosztályos válogatott játékosai mellé. Ráadásul ebből a csapatból később sokan meghatározó játékosai lettek a felnőtt válogatottnak is. Többek között Kovács Kálmán 56-szor, Petry Zsolt 38-szor, míg Pintér Attila 20 alkalommal szerepelt a nemzeti együttesben.

"Szerintem ez a csapat kifutotta magát, tehát elég sokan felnőtt válogatottak is lettünk. Sőt, utána az U21-ben is harmadikok lettünk. Az a csapat jól össze volt rakva, emberileg is jó játékosok alkották. Szép időszaka volt a pályafutásomnak" – mesélte az Eb-aranyérmes magyar csapat akkori meghatározó tagja.