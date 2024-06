Elképesztő: a mémek miatt világhírű Ádám Martin Messit és Ronaldót is megelőzte

Ádám Martin a Svájc elleni Eb-mérkőzés után döbbenetes népszerűségre tett szert. A 22-szeres válogatott csatárt nemcsak felfedezte magának az internet népe, de a nemzetközi sajtó is dicsérte a magyar válogatott első Eb-csoportmeccse után. Amikor elkezdődött a kontinenstorna, a dél-koreai focibajnokságban szereplő Ulszan Hyundai támadójának 29 ezer követője volt az Instagramon, és ez a szám kevesebb mint két hét alatt 64 ezerre nőtt. Ádám ebben a tekintetben a legnagyobb mértékű ugrást mutatta be a magyar játékosok közül, de a teljes Eb-mezőnyét nézve is az élcsoportba tartozhat.

Ádám Martin elképesztő népszerűségre tett szert az Eb alatt

Fotó: AFP

Messi és Ronaldo előtt Ádám Martin

"Nem vagyok marketingszakember, így leginkább kellemes meglepetés ez a felfokozott érdeklődés Martin körül. Egy ideje foglalkozunk Martin Insta-oldalával, és amennyire értek hozzá, nekem tetszik, ahogy kinéz, ám főként annak köszönheti a köz figyelmét, hogy teljesen önazonos. Ha megkérdezik, mit csinált a legutóbbi Eb-n, akkor gondolkodás nélkül rávágja, hogy a családjával nézte a meccseket és sörözött. Ha a mémekről kérdezik, akkor azt mondja, hogy jót nevet rajtuk" - idézte a Mandiner a csatár ügynökét, Papp Gábort.

Ádám Martin népszerűségét jól szemlélteti, hogy az Európa-bajnokság második napján a Transfermarkt piaci portálon az ő nevére kerestek rá a legtöbben, a 29 éves futballista még Lionel Messit és Cristiano Ronaldót is megelőzte.

Ádám Martint felfedezte az internet népe

Fotó: Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Martin az elején nehezen volt kapható arra, hogy posztoljon magáról vagy a családjáról, nem szeret különösebben szerepelni, pedig egy két élcelődő hozzászólást leszámítva nagyon sok biztató, támogató üzenetet, szeretetet kap a közösségi médiában.

A napokban felvetődött, hogy elkezdünk dolgozni a TikTok-csatornáján is, de ennél azért jóval fontosabb feladatok vannak előttünk. A lényeg, hogy csak olyan kezdeményezéshez adja a nevét, amivel tud azonosulni" - mondta az ügynöke Ádám Martiról, akiről az Eb-előtt az egyik világhírű sportszergyártő cég készített TikTok-videót, amelyet három nap alatt 6,3 millióan néztek meg az interneten.