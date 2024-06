Ne csodálkozzunk, ha a portugálok elcsalják a meccsüket a magyar válogatott kárára

Mivel az E csoportban elhanyagolható esélye van annak, hogy a harmadik helyezett rosszabb mérleggel zár, mint a magyar válogatott, ezért minden bizonnyal az esti F csoport két Eb-mérkőzésén dől el Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének sorsa. A németországi Európa-bajnokság csoportkörének szerdai zárónapjának 21 órakor kezdődő programjában Csehország Törökországgal, Portugália pedig Georgiával csap össze. Magyarország akkor jut be a nyolcaddöntőbe, ha a portugál válogatott nem kap ki, és a másik meccsen a törökök szintén nem kapnak ki, vagy legalább háromgólos vereséget szenvednek.

Lehet, hogy a magyar válogatott hiába nyert Skócia ellen, elmarad az Eb-n a továbbjutás?

Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

Akármilyen hihetetlennek is tűnik, jelenleg inkább abban bízhatunk kevésbé, hogy Portugália pontot szerez Georgia ellen. A portugál válogatott ugyanis két forduló után már bebiztosította a csoportelsőségét az Európa-bajnokságon, így mindenféle tét nélkül várhatja a csoportbeli zárómeccset. A georgiaiak eközben egy győzelemmel (de csak egy győzelemmel) továbbjutnak.

Portugália inkább kikap, hogy a magyar válogatott helyett Szlovénia ellen játsszon?

Az elmúlt tornákon többször láttunk már efféle taktikázást, és ennek köszönhetően tartalékos csapattal, félvállról vett meccset Eb-ken. Az idei tornán ilyen volt a spanyol-albán meccs, amelyet végül B-csapattal is megnyertek a spanyolok. A portugálok pedig 2008-ban és 2016-ban is megtettek hasonló dolgot. 2008-ban hasonló volt a helyzet: két forduló után a portugálok csoportelsősége már biztos volt, és az utolsó csoportmeccsen B-csapattal sima vereséget szenvedtek Svájctól. 2016-ban pedig úgy léptek pályára az éppen Magyarország elleni csoportmeccsen, hogy egy döntetlennel harmadik helyen biztos a továbbjutás, és Horvátország lesz az ellenfél a nyolcaddöntőben (miközben győzelemmel a papíron erősebb Belgium várt volna rájuk a folytatásban). Most eltelt újabb 8 év...

Az is sokatmondó, hogy mostanáig (a 2004-es Eb nyitómeccse óta) a 2008-as portugál-svájci volt az egyetlen olyan Eb-mérkőzése Portugáliának, amelyen Cristiano Ronaldo nem lépett pályára. Ugyan a mostani együttesnek talán már kevésbé ő az egyértelmű kulcsfigurája, de sokat elmondana a portugálok hozzáállásáról, ha az ötszörös aranylabdás Georgia ellen sem kezdene.