A hosszabbításban szakadt meg a magyar válogatott mesés veretlenségi sorozata

Lang Ádám (b) hamar egyenlített az Írország elleni mérkőzésen

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A második félidőben is nagy fölényben voltak Szoboszlaiék, de a végén jött az ír gól

A szünetben mindkét csapat kettőt cserélt, Marco Rossi Nego Loic helyett Botka Endrét, Gulácsi Péter helyett pedig Dibusz Dénest állította be, utóbbival elbizonytalanítva azokat, akik már biztosra vették, hogy ki lesz a magyar válogatott kezdőkapusa az Európa-bajnokságon. A második játékrész elején is az ír kapu előtt folyt a játék, Schäfer és Sallai lövésénél is bravúrral kellett védenie Kellehernek. A 62. percben ismét változtatott mindkét szövetségi kapitány, magyar oldalon Varga Barnabást Kleinheisler László váltotta, majd a félidő második felébe lépve Kerkez Milos, Schäfer András és Lang Ádám helyére Nagy Zsolt, Styles Callum és Balogh Botond állt be. A két eseménysor között a kapuk nem forogtak veszélyben, ellenben

Szoboszlai Dominik és Seamus Coleman vitája paprikásra sikerült – mindkét csapatkapitány sárga lapot kapott.

Az írek továbbra sem tudtak kiszabadulni a magyar nyomás alól, de amikor épp nem Kelleher védett, akkor a védelem tisztázott, elkerülte a kaput a labda, vagy el sem jutott odáig.

Szoboszlai Dominik (k) és az ír Seamus Coleman vitája az Írország - Magyarország mérkőzésen

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az írek a második félidőben először a 81. percben jutottak el a magyar tizenhatosig, de Dibusz Dénesnek ekkor sem akadt dolga, és a házigazda játékosai inkább szabálytalanságok elkövetésével töltötték el ezt az időszakot. Azt viszont elérték, hogy újabb magyar gól már ne szülessen, a hosszabbításban egy ír viszont még született. Egy magyar szögletnél mindenki előrement, az ír válogatott pedig emiatt úgy tudott kontrát vezetni, hogy ketten vezették rá Dibuszra a labdát: Troy Parrott lövésébe pedig ugyan beleért a magyar kapus, róla a kapuba perdült a labda.