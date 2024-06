Nem kell harakiriznünk - nincs dráma a magyar válogatottnál a vereség után

Lang Ádám az írek semmiből szerzett vezetése után négy perccel egyenlített a magyar válogatott számára, de a hosszabbításban egy magyar szöglet után az írek kontratámadása sikeres volt, így 2-1-re győztek a házigazdák. A magyar gólszerző a mérkőzés után kiemelte, a vereség ellenére nem történt tragédia.

Lang Ádám (b) szerezte a magyar válogatott egyenlítő gólját Írország ellen

Fotó: MTI/Illyés Tibor

„Az első bekapott gólnál én is helyezkedhettem volna jobban, de annak örülök, hogy utána viszonylag hamar tudtunk egyenlíteni. A gólnál nem volt nehéz dolgom, és [azért sem örültem túlságosan, mert] akkor mindenki úgy volt vele, hogy csináljuk tovább, mert szerintem addig is jól működtek a dolgok, még ha be is csúszott egy-két technikai hiba. Összességében a labdabirtoklásunk és a labda elleni játékunk is rendben volt, nem éreztem úgy, hogy ők túl nagy veszélyt jelentettek volna a kapunkra.

A két bekapott gólból viszont mindenféleképpen tanulnunk kell, mert nem voltunk szervezettek és fegyelmezettek. Okunk azonban drámára és kardba dőlni nincsen, nem kell, hogy harakirizzünk.

Ez a két szituáció az, amelyekből mindenki fog belőle tanulni, és nem fognak ismét előfordulni, úgyhogy ezt így le is zárom" – nyilatkozta Lang Ádám, aki hangsúlyozta, hogy még jó, hogy az Európa-bajnoki felkészülés során jöttek elő ezek a hibák.

A magyar gólszerző hozzátette, mivel az elmúlt hetekben elvétve jutott szerephez a klubjában, és az Írország elleni meccsen nem csupán a védekezés volt a feladata, ezért elfáradt a mérkőzés végére, ezért is kellett őt lecserélni.

A magyar csapat legközelebb Debrecenben, június 8-án 18 órától lép pályára Izrael ellen, szintén felkészülési mérkőzésen. A 17. Európa-bajnokságot 2024. június 14. és július 14. között rendezik meg Németországban, a magyar válogatott a házigazdákkal is egy csoportban szerepel. Marco Rossi együttese a csoportkörben június 15-én 15 órától Svájc, június 19-én 18 órától Németország, június 23-án 21 órától pedig Skócia ellen mérkőzik meg – a svájciak ellen Kölnben, a házigazdák és a skótok ellen Stuttgartban.

Kapcsolódó cikkek