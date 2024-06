Varga Barnabás elmondta, mi változott az írek elleni meccs óta

Varga Barnabás előbb kiszolgálta Sallai Rolandot, majd a 19. és a 22. percben is betalált a magyar válogatott Izrael elleni meccsén. A Ferencváros támadója 58 percet töltött a pályán, majd rögtön a lefújás után nyilatkozott.

Varga Barnabás gólpasszt adott, majd két gólt szerzett a magyar válogatott Izrael elleni meccsének első félidőben

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

„Jót tett az önbizalmamnak a játék, kellett már a gól. Nem bizonytalanodtam el, tudtam, hogy jönni fog előbb-utóbb a gól, és örülök, hogy ez az utolsó felkészülési mérkőzésen össze is jött – nyilatkozta Varga Barnabás. – Úgy gondolom, hogy

jól átbeszéltük az első [írek elleni vesztes] mérkőzés után taktikailag a dolgokat, edzettünk, készültünk, úgyhogy ma minden összejött az első félidőben.

Többször tudtunk a kapu elé kerülni, engem is megtaláltak [a beívelések], örülök, hogy fejesből is eredményes tudtam lenni. Fantasztikus volt a közönség, tudjuk, hogy ők is nagyon várják az Európa-bajnokságot, úgyhogy

megpróbáljuk a lehető legjobbunkat nyújtani ott."

A 17. Európa-bajnokságot 2024. június 14. és július 14. között rendezik meg Németországban, a magyar válogatott a házigazdákkal is egy csoportban szerepel. Marco Rossi együttese a csoportkörben június 15-én 15 órától Svájc, június 19-én 18 órától Németország, június 23-án 21 órától pedig Skócia ellen mérkőzik meg – a svájciak ellen Kölnben, a házigazdák és a skótok ellen Stuttgartban.

