A németek ellen élete meccsére készül Szoboszlai Dominik

Szoboszlai gólpasszt adott Svájc ellen

Fotó: Mirkó István

Szoboszlain vállán hatalmas teher lehet, hiszen Magyarországnak Détári Lajos óta nem volt világklasszis játékosa. Azonban a két játékos teljesen más élethelyzetben van. Amikor 1984 szeptemberétől 1986 márciusáig a magyar válogatott és Détári a fénykorát élte, nem volt közösségi média.

Az emberek tájékozódási képességei korlátozott lehetőségekkel bírtak. Nem voltak félperces kisvideók, internetes véleményvezérek, titokban készített fényképek. Nem volt olyan, hogy egy focista minden percét kövessék.

Szoboszlai Dominik biciklivel megy az edzésre, Szoboszlai újra szerelmes, Szoboszlai Dominik exe és barátnője háborúzik, Less be Szoboszlai Dominik hálószobájába.

Szoboszlainak minden megmozdulása, minden cselekedete érdekes és a figyelem középpontjában van. Magyarországon is, Angliában is, a világon is. Jelen pillanatban ő a legismertebb aktív magyar sportoló, ebben a tekintetben nincs vetélytársa. A csapaton belül abban sincs vetélytársa, hogy ő lesz az, aki a németek részéről a legtöbb figyelmet kapja, akiről a német szövetségi kapitány egészen biztosan a legtöbbet beszél majd a taktikai értekezleten a német világsztároknak. Mert a német csapatban több világsztár is van. Nálunk csak egy. Szoboszlai Dominik. Akin nagyon sok múlik majd, aki kulcsember lehet szerdán este Stuttgartban.

Újra jöhet a kétcsatáros játék?

Ádám Martin a Svájc elleni Eb-meccs után óriási népszerűségre tett szert. A 22-szeres válogatott támadót nemcsak felfedezte magának az internet népe, de a nemzetközi sajtó is dicsérte a svájciak elleni Eb-meccs után.

Hozzám is visszajutnak ezek a mémek, jókat röhögök egy-kettőn. Így születettem, ilyen testalkatom van. Persze, azt nem állítom, hogy ekkora voltam, amikor megszülettem. De van egy alapadottságom, egy fizimiskám. Ezen változtatni nem tudok, ilyen a genetikám”

– mondta Ádám Martin a mémekkel kapcsolatban, és megjegyezte azt is, hogy ha a németeknek győztes gólt lő, az nem azért lesz, mert a mémek felpaprikázták.

Ádám Martin az internet legújabb világsztárja

Fotó: Mirkó István

„A lényeg, hogy kompaktabbak legyenek a csapatrészek. Ha elkezdjük a letámadást, akkor azt együtt tegyük. Ezek lesznek a legfontosabbak.

Hat pontot lehet még szerezni, de most jön a legnehezebb meccsünk. Ez a csapat az utóbbi években már megmutatta, hogy pariban lehetünk a németekkel.

Egymásért küzdve ilyen csapatok ellen is felvehetjük a kesztyűt, úgyhogy pozitív vagyok a meccsel kapcsolatban” – mondta a dél-koreai Ulszan Hyundai csatára, aki a 2021-es Eb-n még nem volt ott a válogatottban, de a 2022-es Nemzetek Ligája sorozatban mindkét németek elleni találkozón szerepet kapott.