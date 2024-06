Csoboth: Hála istennek tudtam javítani, különben Szoboszlai felrakott volna a plafonra

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a 17. férfi labdarúgó Európa-bajnokságról, Németországból.

„A kapitány azért küldött be, hogy gólt lőjek.

Azt kérte, hogy ne a lábamra, inkább területbe kérjem a labdát, hogy a sebességemet tudjam kamatoztatni. Mondta, hogy próbáljak gólt rúgni, vagy gólpasszt adni valamelyik csapattársamnak. Az előbbi jött be”

– mondta a mérkőzés után az újságíróknak az Újpest támadója, aki Varga Barnabás sérüléséről is beszélt.

„Magánál van, jobban érzi magát, úgyhogy várjuk a fejleményeket” – folytatta a 24 éves támadó, aki az első gólját lőtte a magyar válogatottban.

Csoboth a 100. percben döntötte el a meccset, de már a 92. percben is hős lehetett volna, akkor azonban még a lövése a kapufán csattant.

Csoboth Kevin az első gólját lőtte a válogatottban

Fotó: AFP

„Egyből az édesapámra gondoltam és arra, hogy mit művelhet otthon.

De tudtam, hogy lesz még lehetőségünk, mert a skótoknak is kell az eredmény a továbbjutáshoz. Nem hittem volna, hogy én leszek az, aki gólt fog szerezni, de örülök, hogy a másodikat gólra tudtam váltani”

– folytatta a 10-szeres válogatott támadó, aki elárulta, hogy a meccs után csak a családjával beszélt, akik ezúttal nem tudták elkísérni a helyszínre.

Csoboth a kapufájánál, akár passzolhatott is volna a középen érkező Szoboszlai Dominiknak is.

„Ő is mondta, hogy miért nem tettem be oda. De közben a mester szavai jártak a fejemben, aki mindig arra biztat, hogy lőjek.

Szóval, ellőttem, de sajnos kapufa lett. Hála istennek tudtam javítani a gólommal, mert lehet, hogy a meccs után Dominik felrakott volna a plafonra”

– mondta a 24 éves játékos, aki a gólja után köszönetet mondott az Újpest csapatának, amely bizalmat szavazott neki.

„Szeretnénk ez a pillanatot most jól megélni, kiélvezni. Jó volt látni a szurkolóinkon, mennyire örültek a győzelemnek. Le a kalappal előttük, mert amikor vesztésre álltunk, akkor is végig buzdítottak őket. Meglátjuk, hogyan alakul majd a sorsunk a következő napokban” – zárta a szavait Csoboth Kevin, aki 2023 márciusában mutatkozott be a magyar válogatottban.

A csoportkör végén hatból a négy legjobb harmadik jut tovább, jelenleg a mieink három ponttal és mínusz hármas gólkülönbséggel állnak, de így is jó esélyeik vannak.