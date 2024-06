Szoboszlaiék újabb futballcsodára készülnek, mert Svájc legyőzése az lenne!

A kapusposzton és a védelemben hasonló erőt képvisel a két válogatott, ráadásul a svájciak a középpályán is van egy olyan kaliberű világsztár, mint a magyar csapatban Szoboszlai Dominik. A csapatkapitány Granit Xhaka nélkül elképzelhetetlen a svájci válogatott. A 31 éves középpályás kiváló formában van, alapembere és egyik legjobbja volt az ebben a szezonban veretlenül német bajnokságot nyerő Bayer Leverkusennek, amellyel a Bundesliga mellett a Német Kupát is elhódította.

Granit Xhaka a svájci csapat vezére

Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Xhaka a svájci válogatott legfontosabb játékosa. Ő az aki mélységből szervez, minden támadásnál rajta keresztül folyik át a labda. A 31 éves játékos az idei szezonban minden mutatóban a világ legjobb középpályása között volt, Marco Rossi egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy kitalálja, hogy szigetelje el Xhakát, ugyanis ha őt sikerül kivonni a játékból, a svájci válogatott csak félkarú óriás.

Támadásban biztosan jobbak vagyunk

Ha szigorúan a befejező csatárokat nézzük, akkor a magyar válogatott esetében Varga Barnabás helye megkérdőjelezhetetlen. A Fradi támadója hosszú hónapok óta bombaformában futballozik, ebben a szezonban 39 meccsen 29 gólnál és 12 gólpassznál jár, a válogatottban eddig 11 mérkőzésen hatszor talált be. A svájciakat nemrég nagy csapás érte, mert a legjobb csatáruknak tartott Breel Embolo ismét megsérült. Az AS Monaco 27 éves futballistája már több világversenyen is szerepelt, a katari vb-n gólt is szerzett, azonban a tavalyi szeptemberi keresztszalag-szakadása miatt nem játszhatott egyetlen Eb-selejtezőn sem.

A gólerős játékos április végén tért vissza, de újra kidőlt a sorból, ennek ellenére ott van a svájci keretben, pedig az egész szezont nézve csak 181 percet játszott a klubcsapatában.

Embolo szinte a teljes szezont kiülte sérülés miatt

Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Az Eb-selejtezőkön a Premier League-ből már kiesett Burnley támadója, Zeki Amdouni volt a legeredményesebb svájci játékos, a 23 éves csatár 10 meccsen 6 gólt szerzett. Mellette még az AC Milanban szereplő Noha Okafort érdemes megemlíteni, a korábban alapembernek számító Haris Seferovic viszont a bő keretbe sem került be.