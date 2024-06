Marco Rossi nehéz helyzetben van, több játékosra sem számíthat

"Jól érzem magam, jó formában vagyok. Nyújthattam volna jobb teljesítményt is a csapatomban, de nagyon élveztem a Sunderlandnél töltött időt. Sok tényező befolyásolja az összteljesítményt, most már egyértelműen az Eb-re koncentrálok, magabiztosak lehetünk mert jó a csapatunk" – kezdte Styles, majd arról beszélt, mennyit változott az élete, mióta bemutatkozott a magyar válogatottban.

Amióta a magyar válogatott tagja vagyok, csak boldogság ért. Sok új embert ismertem meg, az pedig, hogy kijutottunk az Európa-bajnokságra azzal egy gyerekkori álmom vált válóra"

A saját helyzetével kapcsolatban leszögezte, mind az edzéseken, mind pedig a válogatott felkészülési találkozón a legjobbját fogja nyújtani, hogy bizonyítsa a szakmai stábnak, lehet rá számítani.

"Természetesen van versenyhelyzet, minden játékos okkal van itt. Igyekszem továbbra is jó teljesítményt nyújtani az edzéseken és a felkészülési meccseken is, de egyénileg minden játékosnak az a feladata, hogy száz százalékot nyújtson – nekem első sorban a középpályán – remélem, hogy a szerepvállalásom majd az Eb-n is előrelendíti a csapatot" - fogalmazott Styles.

Styles n ehéz, fizikális meccsre számít

Fotó: Fotó: Polyák Attila - Origo

Az ír válogatottal kapcsolatban Styles elmondta, több játékost is ismer az angol másodosztályból, közülük Josh Cullent emelte ki, akinek megállítását kulcsfontosságúnak nevezte.

"Sokukkal játszottam már, jó kvalitású játékosok alkotják a skót csapatot a középpályán és a támadósorban is. Ha az irányítójukat meg tudjuk állítani, akkor jó esélyünk lehet és mi diktálhatjuk a tempót. Fizikailag nehéz meccsre számítok" – mondta a magyar válogatott középpályása.