Marco Rossi elárulta, Gulácsi vagy Dibusz lesz-e az Eb-kapus

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember kiemelte, látva azt, hogy az írországi mérkőzés után mennyi negatív megjegyzés érkezett a válogatottról, egyértelmű, hogy a barátságos mérkőzések eredménye is számít. „A holnapi nap célja, hogy győzzünk és meggyőzzük magunkat is. Szeretném, ha a játékosok megtalálnák a góllövő cipőjüket. Szükségünk van eufóriára és valamennyi önbizalomra. A legutóbbi találkozó tanulságait leszűrtük" - idézte Marco Rossit az MTI.

Marco Rossi elárulta, Izrael ellen Gulácsi többet fog védeni

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az izraeli válogatottal kapcsolatban kiemelte, hogy a rivális jelenleg a megújulás szakaszában van az új edzőjével, ráadásul sok új játékos is csatlakozott az együtteshez, többnyire az izraeli bajnokságból.

„Becsüljük az izraeli válogatottat, mert tudjuk, hogy minden olyan játékos, aki a hazája mezét magára ölti, tisztában van vele, hogy meg kell feleljen az elvárásoknak" - mondta Rossi.

Marco Rossi utalt rá, Gulácsi vagy Dibusz lesz-e az Eb-kapus

A játékosokra rátérve kiemelte:

Gulácsi Péter biztosan kezd és nem lehetetlen, hogy egy félidőnél többet játszik – mondta Marco Rossi a sokakat foglalkoztató kérdésről, miszerint Gulácsi Péter vagy Dibusz Dénes lesz a magyar válogatott első számú kapusa.

Rossi elmondta, Izrael ellen szintén kezdő lesz Szalai Attila. A sérültekkel kapcsolatban elmondta, Fiola Attilát az edzéseken kímélték, de olyan állapotban van, hogy akár már holnap játszhat.

Biztos nem lép pályára azonban Dárdai Márton és Loic Nego kisebb sérülés miatt.

Újságírói kérdésre a szövetségi kapitány beszélt Ádám Martinról és Gazdag Dánielről is - a két játékos később csatlakozott a kerethez -, és emlékeztetett rá, hogy ők a saját klubjukban edzettek, illetve meccseken szerepeltek, így nincsenek formán kívül.

Az Európa-bajnokságra áttérve kifejtette, azzal lenne elégedett, ha az a csipetnyi szerencse is a csapat mellé társulna, amellyel tovább tudnak jutni. Hangsúlyozta, bár azt nem tudja, milyen teljesítményt fognak nyújtani, de abban biztos, hogy a szurkolók értékelni fogják, hogy a játékosok felvállalják az egy-egy elleni harcokat mindenféle félelem nélkül és a lefújásig küzdenek majd.