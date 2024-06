Marco Rossi elárulta, mit kell tudni a sérültekről

A magyar válogatott Izrael elleni felkészülési meccsének első félidejében, a 41. percben Styles Callum sérült meg, és fájdalmas arccal hagyta el a pályát, mielőtt Kleinheisler László beállt a helyére. A második félidő elején aztán Szoboszlai Dominik is megsérült, neki a bal combját bekötözték, miután leült a földre, és az ápolás után a csapatkapitány nem is folytatta a játékot. Marco Rossi szövetségi kapitány mindkettejükről megszólalt.

Marco Rossi a magyar válogatott Izrael elleni meccsén

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

„Styles egy kisebb rúgás miatt szenvedett sérülést a mérkőzés elején egy támadásnál, ezzel kapcsolatban még

meg kell vizsgálnunk, milyen következményei lesznek. Dominiknél inkább csak fáradtság lehetett a gond, valószínűleg ő intelligensen megállt, mielőtt nagyobb baj lenne."

A debreceni közönséget is megdicsérő Marco Rossi elmondta azt is, hogy az első félidőben minden a tervek szerint sikerült, majd a második játékrészben a cserék is tisztesen helytálltak, és sok jó döntést hoztak. Hozzátette, vasárnap és hétfőn a pihenésé és a regenerációé lesz a főszerep, de hétfőn már utazik is a magyar csapat az Eb helyszínére.

A 17. Európa-bajnokságot 2024. június 14. és július 14. között rendezik meg Németországban, a magyar válogatott a házigazdákkal is egy csoportban szerepel. Marco Rossi együttese a csoportkörben június 15-én 15 órától Svájc, június 19-én 18 órától Németország, június 23-án 21 órától pedig Skócia ellen mérkőzik meg – a svájciak ellen Kölnben, a házigazdák és a skótok ellen Stuttgartban.

Kapcsolódó cikkek