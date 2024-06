Hétfőn hivatalossá vált, hogy a francia világbajnok Kylian Mbappé a Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid labdarúgócsapatában folytatja pályafutását. A 25 éves focista Madridba igazolását már hónapok óta tényként kezelték, ám csupán két nappal a Real történetének 15. BL-győzelme után jelentette be érkezését a spanyol klub. „Egy álom vált valóra, boldog és büszke vagyok, hogy álmaim klubjához csatlakozhatok. Senki sem értheti, mennyire izgatott vagyok most. Alig várom, hogy találkozzunk, madridisták, és köszönöm a hihetetlen támogatásotokat" – írta az Instagram-oldalán a világbajnok francia támadó a bejelentés után.

Kylian Mbappé a Real Madrid játékosa lett, de korábban lehetett volna a Barcelona focistája is

Fotó: AFP/Sarah Meyssonnier

A friss Real Madrid-focista Kylian Mbappé nem kellett a Barcelona csapatának

Kedden egy korábbi játékosügynök, Josep Maria Minguella egy különleges történetet osztott meg évekkel ezelőttről. Eszerint 2017 nyarán, amikor Neymar távozott a Barcelona csatársorából, az akkor a Monacóban futballozó 18 éves Kylian Mbappé szüleit megkereste Minguella, és mivel a szülők szerették volna, ha a focista a katalánokhoz igazol, tárgyalt a klubbal is.

„Beszéltem a Barcával, de ők azt válaszolták, hogy Dembélé jobban teljesített" – mondta Minguella, aki arról is beszélt, hogy a Monaco elnöke is jobban szerette volna Katalóniába, mint Párizsba eladni a játékosát. Végül aztán a Barcelona azon a nyáron valóban Ousmane Dembélét igazolta le, Mbappé pedig a Paris Saint-Germainhez került (ahol tavaly óta Dembélé is játszik), és a klubbal kétszer is továbbjutott a Bajnokok Ligájában a Barcelona elleni párharcból.

A PSG játékosaként 308 meccsen 256 gólt szerző, ötszörös Ligue 1-gólkirály Kylian Mbappé a hét párizsi szezonjában hat bajnoki címet, két Francia Ligakupát, három Francia Szuperkupát és négy Francia Kupát nyert; míg a válogatottal világbajnoki arany- és ezüstérmet, valamint Nemzetek Ligája-trófeát is szerzett.

