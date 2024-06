Arról már korábban írtunk, hogy milyen csillagászati összeget kereshet Kylian Mbappé Madridban, aki ráadásul ingyen igazolt a spanyol fővárosba. Madridban most azon dolgoznak a törvényalkotók, hogy megszűnjön a regionális személyi jövedelemadót azoknak, akik a spanyol fővárosban telepednek le és befektetéseket is végrehajtanak.

Madridban már az Mbappé-törvénynek nevezett tervezet jóváhagyásán dolgoznak, ami a Mundo Deportivo szerint nagyban emlékeztet a korábban Beckham-törvényként elhíresült határozatra, amit két évvel azután hoztak, hogy az angol szupersztár a Real Madridba igazolt a Manchester United csapatától. Ez akkor azt tette lehetővé, hogy a Spanyolországba költöző külföldiek jövedelemtől függetlenül fix, 24 százalékos személyi jövedelemadót fizessenek.

Kylian Mbappé még jobban járhat majd Madridban, mint eddig gondolta

Fotó: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP

A Real Madrid hétfőn jelentette be, hogy öt évre szerződteti Kylian Mbappét, aki eddig a Paris Saint-Germain játékosa volt. A hírek szerint Mbappé évente 15 millió eurót fog majd kapni a madridiaktól, és kap egy 150 millió eurós aláírási bónuszt is, ami ötfelé osztanak majd és a kereskedelmi jogainak is megkapja egy bizonyos százalékát. A bennfentesek már azt is tudni vélik, hogy Luka Modric esetleges távozása esetén a francia kapja majd a 10-es mezt a Real Madridban. A horvát azonban még egy évig biztosan marad Madridban, így Mbappé a 9-es mezben kezdheti meg majd madridi pályafutását.

A madridi közgyűlés már egy ideje dolgozik a törvénytervezeten, ami már a jóváhagyás utolsó szakaszában van. Ez a módosítás külföldi és belföldi adóalanyokra is vonatkozik, a lényege az, hogy valamilyen befektetést kell eszközölni az országon belül, de az ingatlanvásárlás nem tartozik a szabály hatálya alá.

Áprilisban Joan Pagés, az egyik spanyol egyetem pénzügyi és adójogi professzora egy nyilatkozatában elmondta, hatalmas különbségek alakulhatnak ki a bevételek között Spanyolország egyes részei között. Ő akkor azt a példát hozta, hogy egy játékos, aki mondjuk 400 millió eurót keres, a katalánoknál 20 millió eurót adózna, ezt az összeget lehetne Madridban a felére csökkenteni.