A foci-Eb csoportkörének első fordulójában mindenki azt hitte, hogy az olaszok majd simán verik Albániát. Csakhogy utóbbi csapat is öt Serie A-játékossal állt fel, és a többiek is jó erőt képviselő bajnokságokból jöttek. És, lám, a 22. percben az Eb-k történetének leggyorsabb góljával meg is szerezték a vezetést. Az olaszok persze rákapcsoltak, és 5 percen belül rúgtak két gyönyörű gólt (Bastoni és Barella volt a tettes), amivel meg is nyerték a meccset, mert innentől már csak arra ügyeltek, hogy tartsák a vezetést.

Hallgassa meg műsorunkat, ha nincs kedve a videót nézni.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

Kapcsolódó cikkek: