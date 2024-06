A holland Eredivisie legutóbbi szezonjában kilencedik helyen záró, majd a rájátszásban a Konferencia-liga-selejtezős szereplést kiharcoló Go Ahead Eagles a hivatalos oldalán számolt be tulajdonosa, az 51 éves Kees Vierhouten haláláról, amelynek oka szívroham volt. A négygyermekes családapa búcsúztatóját szerdán este tartják – jelentette be a deventeri focicsapat.

Fotó: x.com/Quotenet

A Hollandiában sikeres vállalkozást is vezető Vierhouten 2021 januárja óta volt a Go Ahead Eagles tulajdonosa – akkor vásárolta meg a klub részvényeinek a kilencven százalékát az Ajax jelenlegi technikai igazgatójától, Alex Kroestől. A klub annak a 2020-21-es szezonnak a végén jutott fel az élvonalba, ahol azóta is szerepel.