A május 23-án nyilvánosságra hozott harminc játékoshoz képest nem szerepel a névsorban Ivan Provedel, a Lazio kapusa, Riccardo Orsolini, a Bologna csatára és Samuele Ricci, a Torino FC középpályása.

Francesco Acerbi, az Internazionale védője és Giorgio Scalvini, az Atalanta védője már korábban kikerült a keretből sérülés miatt.

Jorginho, az Arsenal rutinos középpályása is tagja a keretnek

Fotó: AFP/Alberto Pizzoli

A címvédő olaszok a jövő pénteken rajtoló kontinenstornán a G csoportban sorrendben az albánokkal (június 15., Dortmund), a spanyolokkal (június 20., Gelsenkirchen), majd a vb-bronzérmes horvátokkal (június 24., Lipcse) találkoznak.

Az olasz válogatott 26 fős Európa-bajnoki kerete:

kapusok: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur)

védők: Alessandro Bastoni (Internazionale), Raoul Bellanova (Torino FC), Alessandro Buongiorno (Torino FC), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Internazionale), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Internazionale), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (AS Roma)

középpályások: Nicolo Barella (Internazionale), Bryan Cristante (AS Roma), Nicolo Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Internazionale), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (AS Roma)

támadók: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (AS Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)