Mezey György az Origónak: Szoboszlai Dominik nem gép

Mezey György már 2021-ben, a legutóbbi Európa-bajnokság alkalmával is szakértőként dolgozott az Origónak. Amikor a magyar labdarúgó-válogatott a németek ellen 2-2-es döntetlent ért el, s ezzel kiesett abból a halálcsoportból, amelyben a mieink és a német csapat mellett a franciák és a portugálok is szerepeltek, a mesteredző ezt írta: „A magyar futball Münchenben jelesre vizsgázott. Igazolta, hogy érdemes volt a sportágba azt a rengeteg energiát befektetni, amelyet az elmúlt években megtettek. Magyarország újra részese lett a valódi, profi futballvilágnak. A jövőt erre kell építeni. Az egyedülálló infrastrukturális háttér, az élcsapatok stabil gazdasági háttere adja az alapot a futballmúltunkra építkező jövő továbbépítéséhez. Ha az óriási befektetéssel létrehozott akadémiák is a magyar futball szakmai örökségére támaszkodnak, akkor lesz igazán jó a játékosok felkészítése, akkor kerül biztos alapokra a magyar futballképzés is.”

Mezey György látványos meccseket és izgalmas Európa-bajnokságot vár

Fotó: Földi Imre / MTI/MTVA/MTVA

Három év elteltével megkerestük Mezeyt. Arra voltunk kíváncsiak, hogy látja most a sportág helyzetét, s mit vár a magyar csapattól a közelgő Európa-bajnokságon.

A nemzetközi szakértők szerint ez az Eb egyik legkiegyensúlyozottabb négyese, ahol nagyon nehéz megítélni a végső sorrendet. Mire számít az A-csoport küzdelmei során?

Sok futballszakember elemzését olvastam erről a négyesről. Azokkal kell egyetértenem, akik azt mondják, hogy a végső sorrend itt előre szinte megjósolhatatlan.

A német válogatott kiszámítható stabilitása már a múlté. Nekik az kedvez, hogy hazai pályán játszhatják le az Európa-bajnokságot, ami azonban nyomasztó is lehet a számukra.

Ez szinte minden rendező országra igaz. A németek fél évvel ezelőtt a padlón voltak, sorra vesztették el a felkészülési meccseket. Ugyanakkor, bármennyire is hullámzó a teljesítményük, hazai pályán bármelyik ellenfelet legyőzhetik. Térjünk rá a másik két csapatra.

Megjósolhatatlan, mi lesz az A-csoport végeredménye Németországban - a képen a magyar csapat

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Nekünk a skótokat és a svájci csapatot lebecsülni végzetes hiba lenne.

Skócia futballszakmai háttere nagyot erősödött, ezt akkor is így gondolom, ha az Eb-kijutás után gödörbe kerültek, s sorra vesztették el a mérkőzéseket. De ne feledjük, hogy az Eb-selejtezőn legyőzték a spanyolokat. Svájc pedig akár az egész Európa-bajnokság egyik titkos esélyese is lehet, nagyon jó csapat, veszélyes ellenfél.

Ha viszont azt kérdezi tőlem, melyik együttes nyertheti meg az Eb-t, akkor nálam ezúttal Franciaország a favorit.