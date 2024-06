A magyar válogatott pénteken érkezett meg Bosznia-Hercegovina fővárosába, Szarajevóba, majd másnap már Lengyelország ellen lépett pályára.

Kész Tibor remekül beilleszkedett a válogatottba

Fotó: Vaszkó Viktor / OMFSZ

Barabás Miklósék eddig nagyon jól vették az akadályokat, a lengyeleket (3-1) és a törököket (2-0) is legyőzték, így 5-1-es gólkülönbséggel, hat ponttal be is biztosították a továbbjutásukat. Ennek ellenére hétfőn este 20.45-től nagyon fontos találkozó vár a csapatra a világbajnoki címvédő Románia ellen.

Egyrészt a presztízs, másrészt a csoportelsőség miatt, de nem elhanyagolható tény az sem, hogy vissza lehet vágni a vb-elődöntőben elszenvedett vereségért.

Itt fontos megjegyezni, hogy ha csoportelső lesz a magyar együttes, akkor csoportharmadikkal talélkozik, ha viszont a második helyet csípi meg, akkor az E csoport (Bulgária, Portugália, Szerbia, Georgia) győztese jön majd szembe a nyolcaddöntőben. Hogy a románok legyőzése esetén melyik csoportelső jöhet szóba, arról felesleges még találgatni, mert sokismeretlenes az egyenlet.

A válogatott hétfő programja már mondhatni a szokásoknak megfelelően alakult, a közös reggeli után jöhetett a délelőtti edzés, majd egy rövid pihenőt követően az ebéd, ahol a csapattársak köszöntötték a születésnapos Kozó Viktort.

Az, hogy egy esetleges románok elleni sikerrel is sikerül-e majd meglepni, az még a jövő zenéje.

Mindenesetre a nemzeti csapat egyik újonca, Kész Tibor nagyon bizakodó a jövőt tekintve. Elmondása szerint nagyon jó a csapategység, külön kiemelte a capatkapitányt, Barabás Miklóst. A kiváló adottságokkal rendelkező focista szerint minden meccsen csak a győzelem lehet a cél, így hétfőn este a románok ellen is.